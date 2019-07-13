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13 июля, источник: Vesti.kz

«Канело» может не понравиться, или как увеличились шансы Головкина на третий бой в сентябре

Журналист портала Boxingnews24.com Шон Джонс считает, что казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) приблизился к третьему бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО) в сентябре этого года.

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«После того, как Сергей Ковалев подписал контракт на защиту своего титула WBO в полутяжелом весе в поединке с обязательным претендентом Энтони Ярдом 24 августа, это сделало Головкина вероятным соперником Альвареса на бой 14 сентября. У Golden Boy Promotions больше нет времени, чтобы найти “Канело” альтернативного соперника, который принесет на стол больше, чем Головкин. Чемпион WBO в среднем весе Деметриус Андраде в бою с Мацеем Сулецки провел одно из самых худших выступлений, которые автор этих строк видел за последние годы. Руководство DAZN должно было видеть ужасный поединок Андраде и исключить его из числа будущих соперников Альвареса. Не удивлюсь, если после перфоманса Андраде “Канело” никогда с ним не сразится. “Канело” может не понравиться идея дать GGG его финальный гонорар, но ему все равно придется пойти на это. DAZN хочет, чтобы эти двое встретились друг с другом еще раз, и лучше сделать это сейчас, чем позже. DAZN платит Головкину и “Канело” большие деньги, поэтому им нужно будет с этим покончить. Головкин и Ковалев были единственными бойцами, которых DAZN одобрил для встречи с Альваресом на 14 сентября. Теперь, когда Ковалев выбыл из этого соперничества, подписав контракт на бой с Ярдом, GGG остается последним оставшимся», — написал автор.

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В то же время Ковалев продолжает вести переговоры c «Канело». По информации инсайдера, GBP увеличила первоначальное предложение россиянину в два раза, но стороны до сих пор не договорились.

Со своей стороны, DAZN поставил Альваресу ультиматум: одобрены только две кандидатуры в оппоненты на сентябрь — Ковалев или Головкин. Однако сам мексиканец не желает драться с GGG из-за личной неприязни — мексиканец не хочет, чтобы казахстанец и в третий раз хорошо заработал на их очном противостоянии.

Напомним, в сентябре 2017 года бой Головкин — Альварес завершился спорной ничьей, годом позже мексиканец победил решением большинства судей. Тем самым казахстанец потерпел поражение в карьере и лишился всех титулов.

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