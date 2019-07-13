«Канело» может не понравиться, или как увеличились шансы Головкина на третий бой в сентябре

«После того, как Сергей Ковалев подписал контракт на защиту своего титула WBO в полутяжелом весе в поединке с обязательным претендентом Энтони Ярдом 24 августа, это сделало Головкина вероятным соперником Альвареса на бой 14 сентября. У Golden Boy Promotions больше нет времени, чтобы найти “Канело” альтернативного соперника, который принесет на стол больше, чем Головкин. Чемпион WBO в среднем весе Деметриус Андраде в бою с Мацеем Сулецки провел одно из самых худших выступлений, которые автор этих строк видел за последние годы. Руководство DAZN должно было видеть ужасный поединок Андраде и исключить его из числа будущих соперников Альвареса. Не удивлюсь, если после перфоманса Андраде “Канело” никогда с ним не сразится. “Канело” может не понравиться идея дать GGG его финальный гонорар, но ему все равно придется пойти на это. DAZN хочет, чтобы эти двое встретились друг с другом еще раз, и лучше сделать это сейчас, чем позже. DAZN платит Головкину и “Канело” большие деньги, поэтому им нужно будет с этим покончить. Головкин и Ковалев были единственными бойцами, которых DAZN одобрил для встречи с Альваресом на 14 сентября. Теперь, когда Ковалев выбыл из этого соперничества, подписав контракт на бой с Ярдом, GGG остается последним оставшимся», — написал автор.
В то же время Ковалев продолжает вести переговоры c «Канело». По информации инсайдера, GBP увеличила первоначальное предложение россиянину в два раза, но стороны до сих пор не договорились.
Со своей стороны, DAZN поставил Альваресу ультиматум: одобрены только две кандидатуры в оппоненты на сентябрь — Ковалев или Головкин. Однако сам мексиканец не желает драться с GGG из-за личной неприязни — мексиканец не хочет, чтобы казахстанец и в третий раз хорошо заработал на их очном противостоянии.
Напомним, в сентябре 2017 года бой Головкин — Альварес завершился спорной ничьей, годом позже мексиканец победил решением большинства судей. Тем самым казахстанец потерпел поражение в карьере и лишился всех титулов.