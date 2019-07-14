Казахстанец Дычко поднялся в мировом рейтинге после девятой подряд победы нокаутом

Источник: latinboxsports.com

Накануне Дычко в рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США) уже во втором раунде нокаутировал американца Нэйта Хэвена (9−3, 7 КО).

После этой победы 28-летний Дычко занимает 74-е место в рейтинге BoxRec, находясь выше всех из шесть казахстанца. Ранее он шел 75-м.

33-летний Хэвен, для которого бой против Дычко стал первым с февраля 2015 года, вернулся в мировой рейтинг. Теперь он занимает 411-е место — все в списке представлены 1031 боксер.