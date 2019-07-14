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15:45 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Дычко поднялся в мировом рейтинге после девятой подряд победы нокаутом

Казахстанец Иван Дычко (9−0, 9 КО) улучшил позицию в мировом рейтинге супертяжеловесов от BoxRec, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: latinboxsports.com

Накануне Дычко в рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США) уже во втором раунде нокаутировал американца Нэйта Хэвена (9−3, 7 КО).

После этой победы 28-летний Дычко занимает 74-е место в рейтинге BoxRec, находясь выше всех из шесть казахстанца. Ранее он шел 75-м.

33-летний Хэвен, для которого бой против Дычко стал первым с февраля 2015 года, вернулся в мировой рейтинг. Теперь он занимает 411-е место — все в списке представлены 1031 боксер.

В рейтинге супертяжеловесов от BoxRec лидирует чемпион WBA (Super), WBO, IBF и IBO — американский мексиканец Энди Руис (33−1, 22 КО). Вторым идет обладатель титула WBC Деонтей Уайлдер (41−0−1, 40 КО) из США. Замыкает тройку британец Энтони Джошуа (22−1, 20 КО), который потерял позицию лидера и четыре титула после сенсационного поражения от Руиса в июне.

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