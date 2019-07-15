Выигрышный сценарий для DAZN, или трилогия Головкин — «Канело» может получить неожиданное продолжение

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Дважды боксеры встречались в Лас-Вегасе. Их первый бой в сентябре 2017-го завершился спорной ничьей, а годом позже — победой мексиканца раздельным решением судей. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.

«Очевидно, третий бой Головкина и “Канело” закроет трилогию как для боксеров, так и для фанатов. Кроме того, победа Головкина может даже спровоцировать четвертый, заключительный бой. Оба этих сценария являются выигрышными для DAZN, который владеет эксклюзивными правами на обоих боксеров», — написал автор.

Ожидается, что их третий бой состоится в сентябре этого года. Однако «Канело» дал понять, что не желает драться с Головкиным из-за личной неприязни — мексиканец не хочет, чтобы казахстанец и в третий раз хорошо заработал на их очном противостоянии.