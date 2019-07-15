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09:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Боится меня?» Чемпион мира задумал лишить Головкина трилогии с «Канело» в сентябре

Чемпион мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе британец Каллум Смит (26−0, 19 КО) рассчитывает на бой с обладателем пояса «регулярного» чемпиона в этом же дивизионе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО). Его слова приводит Daily Express.

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Источник: Reuters

«Если бы завтра мне позвонили и предложили подраться с “Канело”, я бы принял этот бой. Но также мы обсуждаем другие варианты и других соперников, их доступность. Я в боксе для того, чтобы драться с лучшими и бить лучших. Считаю ли я, что “Канело” боится меня? Нет, потому что он дрался со всеми. Но в стилистическом плане бой со мной будет для него немного труднее. Он (Альварес) все время говорит, что хочет творить историю и стать лучшим мексиканским боксером, но для этого ему придется подняться в 168 фунтов. Хотя, технически он чемпион мира, но “регулярный”, и он не бил тех парней, с которым встречался я. Надеюсь, мы сможем устроить этот бой. Я и “Канело” — мы совершенное разные бойцы. Если я получу бой и одержу победу над ним, это будет хорошо, но моя мотивация в другом — не думаю, что в боксе есть большее имя, которое можно победить, чем “Канело”», — заявил Смит.

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Сам «Канело» продолжает искать соперника на бой 14 сентября. Команда мексиканца сделала предложения трем другим чемпионам мира, причем все они владеют титулами WBO — мексиканец Хайме Мунгия (33−0, 26 КО) из первого среднего веса, американский средневес Деметриус Андраде (28−0, 17 КО) и российский полутяжеловес Сергей Ковалев (33−3−1, 28 КО).

В то же время вызов Альваресу бросил его главный антагонист — казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО). Однако их переговоры зашли в тупик. Причина разногласий в том, что GGG отказывается возвращаться в Лас-Вегас, где мексиканец выиграл матч-реванш и где их первый бой завершился спорной ничьей.

Со своей стороны «Канело» не желает драться с Головкиным из-за личной неприязни — мексиканец не хочет давать казахстанцу очередную возможность хорошо заработать на их противостоянии.

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