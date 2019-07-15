«Боится меня?» Чемпион мира задумал лишить Головкина трилогии с «Канело» в сентябре

«Если бы завтра мне позвонили и предложили подраться с “Канело”, я бы принял этот бой. Но также мы обсуждаем другие варианты и других соперников, их доступность. Я в боксе для того, чтобы драться с лучшими и бить лучших. Считаю ли я, что “Канело” боится меня? Нет, потому что он дрался со всеми. Но в стилистическом плане бой со мной будет для него немного труднее. Он (Альварес) все время говорит, что хочет творить историю и стать лучшим мексиканским боксером, но для этого ему придется подняться в 168 фунтов. Хотя, технически он чемпион мира, но “регулярный”, и он не бил тех парней, с которым встречался я. Надеюсь, мы сможем устроить этот бой. Я и “Канело” — мы совершенное разные бойцы. Если я получу бой и одержу победу над ним, это будет хорошо, но моя мотивация в другом — не думаю, что в боксе есть большее имя, которое можно победить, чем “Канело”», — заявил Смит.