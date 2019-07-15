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10:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Последовать за “Канело”». Тедди Атлас высказался о бое Головкина с небитым чемпионом и переходе GGG полутяжелый вес

Авторитетный американский тренер, эксперт и аналитик телеканала ESPN Тедди Атлас высказался по поводу потенциального боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО) и чемпионом мира по версии WBO в среднем весе американцем Деметриусом Андраде (28−0−0, 17 KO).

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«Возьмем Мейвезера — вряд ли кто-то мог бы сказать, что он был захватывающим бойцом. В каких-то областях он был интересным — он потрясающий оборонительный боксер, он отбирал у соперников то, что у них получалось хорошо. Андраде в этом плане чем-то на него похож. Он не проводит зрелищных боев, но он эффективен. И поэтому Головкину не станет к нему приближаться. Частично и потому, что он не получит достаточного вознаграждения за этот риск. Андраде — не тот парень, на бой с которым вы без раздумий согласились бы подписать контракт. Он не знает поражений, и я снимаю перед ним шляпу. Но я говорю так, как есть. Головкину придется искать оправдание, ведь он не захочет с ним драться», — заявил он в свое подкасте The Fight with Teddy Atlas.

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Также Атлас прокомментировал возможный переход Головкина в полутяжелый вес.

«Большинство людей считает, что этого не случится, но я действительно могу представить, что произойдет следующее: Головкин посмотрит, что у него недостаточно хороших вариантов в среднем и во втором среднем весах, и вообще решит подняться в полутяжелый дивизион. “Канело” хотел подраться там с Ковалевым, GGG тоже может последовать его примеру. Я не говорю, что так и будет, но это вероятно. Потому что, когда мы говорим о “Канело”, мы говорим и о Головкине — они всегда связаны, это наследие. GGG может подняться в полутяжелый вес и сразиться там с кем захочет. Так что я не считаю такой сценарий невозможным», — сказал эксперт.

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