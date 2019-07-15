«Последовать за “Канело”». Тедди Атлас высказался о бое Головкина с небитым чемпионом и переходе GGG полутяжелый вес

«Возьмем Мейвезера — вряд ли кто-то мог бы сказать, что он был захватывающим бойцом. В каких-то областях он был интересным — он потрясающий оборонительный боксер, он отбирал у соперников то, что у них получалось хорошо. Андраде в этом плане чем-то на него похож. Он не проводит зрелищных боев, но он эффективен. И поэтому Головкину не станет к нему приближаться. Частично и потому, что он не получит достаточного вознаграждения за этот риск. Андраде — не тот парень, на бой с которым вы без раздумий согласились бы подписать контракт. Он не знает поражений, и я снимаю перед ним шляпу. Но я говорю так, как есть. Головкину придется искать оправдание, ведь он не захочет с ним драться», — заявил он в свое подкасте The Fight with Teddy Atlas.