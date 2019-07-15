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12:17 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер с восемью победами узнал дату следующего боя в США

Казахстанский боксер полусреднего веса Шынгысхан Тажибай (8−0, 2 КО) узнал дату следующего поединка на профессиональном ринге.

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Согласно данным BoxRec.com, на ринг Тажибай вернется в рамках вечера бокса 14 сентября в американском городе Стерлинг (штат Вирджиния) на арене Dulles Sportsplex. Соперник казахстанца определится позднее.

Свой последний бой Тажибай провел 27 октября в Форте Вашингтон, штат Мэрилэнд. Тогда он единогласным решением судей победил местного боксера Хуана Родригеса (8−15−1, 6 КО).

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