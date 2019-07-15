Казахстанский боксер с восемью победами узнал дату следующего боя в США
Казахстанский боксер полусреднего веса Шынгысхан Тажибай (8−0, 2 КО) узнал дату следующего поединка на профессиональном ринге.
Казахстанский боксер полусреднего веса Шынгысхан Тажибай (8−0, 2 КО) узнал дату следующего поединка на профессиональном ринге.
Согласно данным BoxRec.com, на ринг Тажибай вернется в рамках вечера бокса 14 сентября в американском городе Стерлинг (штат Вирджиния) на арене Dulles Sportsplex. Соперник казахстанца определится позднее.
Свой последний бой Тажибай провел 27 октября в Форте Вашингтон, штат Мэрилэнд. Тогда он единогласным решением судей победил местного боксера Хуана Родригеса (8−15−1, 6 КО).