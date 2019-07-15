Гафур Рахимов бесповоротно сложил полномочия президента AIBA
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Гафур Рахимов окончательно сложил полномочия президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), сообщается на официальном сайте организации.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Гафур Рахимов окончательно сложил полномочия президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), сообщается на официальном сайте организации.
В ноябре 2018 года в ходе конгресса AIBA в Москве Рахимов был избран на пост президента организации. После того как департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США включил Рахимова в санкционный список, Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил кандидату, что его выдвижение на этот пост может повлиять на вопрос сохранения олимпийского статуса бокса.
В марте 2019 года Рахимов заявил о намерении уйти в отставку с поста главы AIBA и временно сложил полномочия президента организации. 29 марта глава Африканской конфедерации бокса Мохамед Мустасан был избран временно исполняющим обязанности президента AIBA.