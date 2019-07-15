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14:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гафур Рахимов бесповоротно сложил полномочия президента AIBA

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Гафур Рахимов окончательно сложил полномочия президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: AP 2019

В ноябре 2018 года в ходе конгресса AIBA в Москве Рахимов был избран на пост президента организации. После того как департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США включил Рахимова в санкционный список, Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил кандидату, что его выдвижение на этот пост может повлиять на вопрос сохранения олимпийского статуса бокса.

В марте 2019 года Рахимов заявил о намерении уйти в отставку с поста главы AIBA и временно сложил полномочия президента организации. 29 марта глава Африканской конфедерации бокса Мохамед Мустасан был избран временно исполняющим обязанности президента AIBA.

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