Легендарный американский боксер погиб в возрасте 55 лет

Источник: thefightcity.com

Олимпийский чемпион Лос-Анджелеса-1984 и экс-чемпион мира в четырех весовых категориях в профи-боксе американец Пернелл Уитакер ушел из жизни 14 июля в возрасте 55 лет. Об этом сообщил его сын Доминик.

По данным WolrdBoxingNews и других источников, Уитакер был сбит машиной на оживленном перекрестке в родном Норфолке и скончался от полученных травм. Водитель остался на месте происшествия и помогает следователям восстановить картину аварии.

Соболезнования семье Уитакера и боксерской общественности выразили промоутерская компания Main Events, британский промоутер Эдди Хирн, экс-чемпион мира, а ныне ведущий DAZN Серхио Мора и другие.

В 1984 году Уитакер завоевал «золото» на Олимпиаде в весовой категории до 60 килограммов. В любительском боксе он также доходил до финала чемпионата мира-1982 и выигрывал Панамериканские игры-1983.

В ноябре 1984 года Уитакер дебютировал в профи. Чемпионскими поясами он владел с 1989 по 1997 год. В 1990-м Уитакер стал абсолютным чемпионом в легком весе, завоевав титулы WBC, WBA и IBF. Затем он становился чемпионом мира в первом полусреднем (IBF), полусреднем (WBС) и первом среднем (WBA) дивизионе.

В профи Уитакер провел 46 боев, в которых одержал 40 побед (17 нокаутом), потерпел четыре поражения, один поединок свел вничью, а еще один был признан несостоявшимся. Среди его соперников были мексиканец Хулио Сезар Чавес, американец Оскар Де Ла Хойя, пуэрториканец Феликс Тринидад и другие.

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В 2002 году журнал The Ring поставил Уитакера на десятое место в списке 100 лучших боксеров за последние 80 лет. Из профи он ушел в 2001 году.

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