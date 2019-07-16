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09:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Это лишь игра». Санчес высказался о личной неприязни «Канело» к Головкину и реальности их трилогии

Бывший тренер казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО) Абель Санчес поделился мнением по поводу взаимоотношений между его бывшим подопечным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО). Его слова приводит BoxingScene.com.

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Ранее Альварес дал понять, что не желает встречаться с GGG в третий раз. По слухам, дело в личной неприязни — мексиканец не хочет давать казахстанцу очередную возможность хорошо заработать на их противостоянии.

«Я думаю, мы сказали много неприятного в адрес “Канело”. В то время, когда мы с Головкиным работали вместе, наша команда сказала много вещей, которые “Канело” принял слишком лично. Но нужно понимать, что это лишь игра. Я надеюсь, что это не помешает им провести третий бой — первые два получились хорошими», — сказал тренер.

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В то же время Санчес признает, что у Альвареса есть много привлекательных боев, и это еще одна причина, по которой Головкин не является номером один в списке приоритетов мексиканца.

«У Альвареса огромное количество возможностей, ему попросту не нужен Головкин. Он готовиться сделать скачок, чтобы потягаться силами в следующем дивизионе с Ковалевым или, например, с Каллумом Смитом. Это тяжелые бои, но Сауль молод и готов к новым вызовам», — добавил тренер.

Добавим, что «Канело» продолжает искать соперника на бой 14 сентября. Команда мексиканца сделала предложения трем чемпионом WBO в разных дивизионах — мексиканцу Хайме Мунгии (33−0, 26 КО) из первого среднего веса, американскому средневесу Деметриусу Андраде (28−0, 17 КО) и российскому полутяжеловесу Сергею Ковалев (33−3−1, 28 КО).

При этом Ковалев наряду с Головкиным являются двумя кандидатами, которых одобрил стриминговый сервис DAZN в качестве соперников для Альвареса на осень. Мексиканец встречался с казахстанцем дважды: их первый бой (сентябрь 2017) завершился ничьей, а второй (сентябрь 2018) — победой «Канело» решением большинства судей.

В апреле этого года Головкин после девяти лет сотрудничества расстался с Санчесом. Под его руководством GGG провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал матч-реванш против «Канело», в котором GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.

В мае Головкин представил нового тренера американца Джонатана Бэнкса. Под его руководством казахстанец в июне дебютировал на DAZN, нокаутировав в четвертом раунде канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

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