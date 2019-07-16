Жанибек Алимханулы анонсировал бой в андеркарте чемпиона мира
Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (6−0, 2 КО) вернется на ринг 17 августа. Об этом сам спортсмен написал на своей странице в Instagram.
Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (6−0, 2 КО) вернется на ринг 17 августа. Об этом сам спортсмен написал на своей странице в Instagram.
26-летний казахстанец выступит в рамках вечера бокса, который пройдет на арене Banc of California Stadium в
Главным событием шоу станет бой чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе мексиканца Эмануэля Наваррете (27−1, 23 КО) против американца Франсиско Де Вака (20−0, 6 КО).
Свой последний бой Алимханулы провел 12 апреля в