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10:15 (мск), источник: Vesti.kz

Жанибек Алимханулы анонсировал бой в андеркарте чемпиона мира

Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (6−0, 2 КО) вернется на ринг 17 августа. Об этом сам спортсмен написал на своей странице в Instagram.

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Источник: AP 2019

26-летний казахстанец выступит в рамках вечера бокса, который пройдет на арене Banc of California Stadium в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Соперник по десятираундовому поединку определится на этой неделе.

Главным событием шоу станет бой чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе мексиканца Эмануэля Наваррете (27−1, 23 КО) против американца Франсиско Де Вака (20−0, 6 КО).

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Свой последний бой Алимханулы провел 12 апреля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), победив единогласным решением судей мексиканца Кристиана Оливаса (16−5, 13 КО). Таким образом, казахстанец завоевал вакантный региональный титул WBC Continental Americas и второстепенный пояс WBO Global, который разыгрывался впервые.

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