«Проводить домой с пустыми руками». Ковалев сделал заявление о бое с «Канело»

Источник: РИА "Новости"

«Мысли по поводу боя с Альваресом ходят у промоутеров, но дальше никуда не зашло пока. Я сконцентрирован на предстоящем поединке с Ярдом. Контракт подписан. Все встало на свои места. Это обязательная защита. Мы сами ее выбрали, чтобы таким образом в будущем быть свободными для организации любого боя — объединительного или с тем же “Канело”», — сказал Ковалев.

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По его словам, если бы ему удалось договориться о бое с «Канело», то Энтони Ярду (18−0, 17 КО) «нужно было бы отстегнуть хорошую сумму, чтобы он посидел в сторонке». Сейчас бой с ним назначен на 24 августа в Челябинске.

«Еще там такие условия были, что Ярд боксировал бы с победителем этой пары. Мы решили, что нам экономически невыгодно. Поэтому не отступаем от плана. Если бою с “Канело” суждено быть, он обязательно случится», — добавил Ковалев.

При этом Ярда россиянин назвал «молодым, амбициозным, скоростным», но заверил, что «готовимся проводить его с пустыми руками обратно домой».

При этом команда «Канело» делала два предложения Ковалеву о бое на сентябрь, но оба не устроили россиянина. Также промоутеры мексиканца выходили на соотечественника — чемпиона WBO в первом среднем весе Хайме Мунгия (33−0, 26 КО) и провели переговоры с чемпионом WBO в средней категории Деметриусом Андраде (28−0, 17 КО). Однако до конкретика дело пока не дошло.