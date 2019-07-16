Известного боксера из Костаная арестовали на два месяца
Суд санкционировал арест известного боксера из Костанайской области, передает Tengrinews.kz.
Суд санкционировал арест известного боксера из Костанайской области, передает Tengrinews.kz.
Костанайский боксер, чемпион мира будет находиться под арестом два месяца. Его задержали раннее по подозрению в убийстве мужа его родной сестры.
Костанайский районный суд удовлетворил ходатайство следователя Костанайского района, согласованное с прокурором района о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Аслана Муканова.
«М. подозревается по статье 99 части 2 пункту 3 УК РК — убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» — сообщили в Костанайском областном суде.
Напомним, 11 июля Аслана Муканова, известного боксера по версии NBA в весе до 61 килограмма, задержали в 8 километрах от поселка Алтын Дала, в котором проживала сестра чемпиона. По версии следствия, он нанес несколько ножевых ранений ее мужу. Последние полтора года Аслан Муканов проживал в Колумбии.