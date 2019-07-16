Известного боксера из Костаная арестовали на два месяца

Источник: Tengrinews

Костанайский боксер, чемпион мира будет находиться под арестом два месяца. Его задержали раннее по подозрению в убийстве мужа его родной сестры.

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Костанайский районный суд удовлетворил ходатайство следователя Костанайского района, согласованное с прокурором района о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Аслана Муканова.

«М. подозревается по статье 99 части 2 пункту 3 УК РК — убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» — сообщили в Костанайском областном суде.