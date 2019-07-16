«Узбекистан привез сильнейших». Кенжебаев — о потере Аманкула и других лидеров сборной перед стартом Кубка Президента

— Впереди у нас чемпионат мира и лицензионные турниры. Поэтому мы постарались выставить всех сильнейших боксеров, — отметил Кежебаев. — Все, кто был на сборах, выступит на этом турнире. За исключением, к сожалению, Абильхана Аманкула, он получил травму на последней тренировке. Бек Нурмаганбет реабилитацию проходит, после чемпионата Азии ему сделали операцию. И Асланбек Шымбергенов также травмированный. Остальные все боксеры сборной Казахстана будут боксировать. Соревнования будут проходить в восьми категориях — это новые категории, которые будут на Олимпийских играх. Здесь ребята, которые в 57 килограммов и 63, многие поднялись из нижестоящих категорий или наоборот спустились. Будет очень интересная борьба. Сборная Узбекистана тоже привезла сильнейших. Также команда Индии, которая сейчас успешно выступает и сборная России.

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— Ожидалось, что на Кубке будет противостояние между Кулахметом и Аманкулом, раз последний травмирован, как будете потом выявлять среди них сильнейшего?

— Конечно, этот вопрос интересует и меня, как и всех любителей бокса. Как пройдет срок реабилитации, если Аманкул будет готов, время покажет. Хорошо, что у нас длинная скамейка запасных. Но очень жаль, что молодой, перспективный боксер, серебряный призер чемпионата мира, из-за травмы не может встать в строй.

— Можно сказать, что этот турнир будет противостоянием Казахстана и Узбекистана?

— Это международный турнир, здесь официального командного зачета нет. Если негласно для себя, конечно, у нас всегда такое противостояние есть. Этот турнир — один из этапов подготовки, будем внимательно просматривать все бои соперников.