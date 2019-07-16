Американский эксперт высказался о шансах Ислама против чемпиона WBO и нашел следующего соперника

5 июля в Алматы 34-летний Ислам досрочно победил доминиканца Хулио де Хесуса (28−2, 27 КО) и завоевал вакантный пояс WBO International в среднем весе. Видео нокаута доступно здесь.

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«Возможно, у Ислама есть шансы против Андраде. И все же я не думаю, что их бой состоится в этом году. Самое главное для Ислама — это вернуться на свой прежний уровень. Его нокаут в первом бою после возвращения впечатлил всех. И все же истинный потенциал невозможно оценить в противостоянии с такой оппозицией. Я думаю, что следующим соперником Ислама станет кто-то из второй десятки рейтинга WBO. К примеру, Ободаи Саи или Уолтер Каутондоква», — отметил Марвилла.

Отметим, что ганец Ободаи Саи (30−2, 22 KO) и никарагуанец Уолтер Каутондоква (17−1, 16 KO) входят в ТОП-15 рейтинга WBO в дивизионе Ислама. Чемпионским поясом по версии этой организации владеет американец Деметриус Андраде (28−0, 17 КО), который завоевал его в октябре 2018 года после победы решением над Каутондоквой.