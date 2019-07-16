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16:29 (мск), источник: Vesti.kz

Американский эксперт высказался о шансах Ислама против чемпиона WBO и нашел следующего соперника

Журналист Fightnews.com и инсайдер Мигель Ангель Марвилла в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил перспективы непобежденного казахстанца Каната Ислама (26−0, 21 КО) в среднем весе, а также предложил ему соперника.

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5 июля в Алматы 34-летний Ислам досрочно победил доминиканца Хулио де Хесуса (28−2, 27 КО) и завоевал вакантный пояс WBO International в среднем весе. Видео нокаута доступно здесь.

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«Возможно, у Ислама есть шансы против Андраде. И все же я не думаю, что их бой состоится в этом году. Самое главное для Ислама — это вернуться на свой прежний уровень. Его нокаут в первом бою после возвращения впечатлил всех. И все же истинный потенциал невозможно оценить в противостоянии с такой оппозицией. Я думаю, что следующим соперником Ислама станет кто-то из второй десятки рейтинга WBO. К примеру, Ободаи Саи или Уолтер Каутондоква», — отметил Марвилла.

Отметим, что ганец Ободаи Саи (30−2, 22 KO) и никарагуанец Уолтер Каутондоква (17−1, 16 KO) входят в ТОП-15 рейтинга WBO в дивизионе Ислама. Чемпионским поясом по версии этой организации владеет американец Деметриус Андраде (28−0, 17 КО), который завоевал его в октябре 2018 года после победы решением над Каутондоквой.

Напомним, что Ислам вернулся после длительного перерыва — до этого он выходил на ринг в сентябре 2017 года, когда в девятом раунде нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−2, 13 КО). Эта победа помогла казахстанцу защитить второстепенные титулы WBA Inter-Continental и WBO-NABO в первом среднем весе, которых он в итоге лишился.

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