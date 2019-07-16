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18:35 (мск), источник: ТАСС

Боксеры Пакьяо и Хан проведут поединок в Эр-Рияде

ТАСС, 16 июля. Встреча филиппинского боксера Мэнни Пакьяо и британца Амира Хана состоится 8 ноября в столице Саудовской Аравии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на слова британского боксера.

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Источник: Reuters

«Подписал контракт на бой. Драться с Мэнни Пакьяо — невероятно», — заявил 32-летний Хан.

12 июля Хан победил австралийца Билли Диба техническим нокаутом в 4-м раунде, после чего заявил о желании встретиться на ринге с филиппинцем. Впервые о возможности проведения боя между спортсменами заговорили еще в 2017 году, но сперва его дату перенесли, а позже встреча вовсе была отменена по неизвестным причинам.

Пакьяо 40 лет, он становился чемпионом мира в восьми весовых категориях — от наилегчайшей (до 50,84 кг) до первой средней (до 69,91 кг).

Филиппинец считается одним из сильнейших боксеров независимо от весовой категории, за карьеру он провел 70 боев, в которых одержал 61 победу (39 — нокаутом), потерпел семь поражений (три — нокаутом), еще два поединка завершились ничейным результатом. Свой последний бой он провел в январе, победив решением судей американца Эдриена Бронера.

20 июля Пакьяо встретится с американцем Китом Турманом, бой состоится в Лас-Вегасе (США, штат Невада). На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. Турман — чемпион WBA в полусреднем весе с приставкой «супер», Пакьяо — регулярный чемпион организации.

В активе 32-летнего Хана 34 победы (21 — нокаутом) и пять поражений. Британец владел титулом чемпиона мира WBA в 2009—2011 годах, пять раз его защитив, и поясом IBF в 2011 году.

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