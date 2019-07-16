Боксеры Пакьяо и Хан проведут поединок в Эр-Рияде
ТАСС, 16 июля. Встреча филиппинского боксера Мэнни Пакьяо и британца Амира Хана состоится 8 ноября в столице Саудовской Аравии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на слова британского боксера.
ТАСС, 16 июля. Встреча филиппинского боксера Мэнни Пакьяо и британца Амира Хана состоится 8 ноября в столице Саудовской Аравии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на слова британского боксера.
«Подписал контракт на бой. Драться с Мэнни Пакьяо — невероятно», — заявил 32-летний Хан.
12 июля Хан победил австралийца Билли Диба техническим нокаутом в 4-м раунде, после чего заявил о желании встретиться на ринге с филиппинцем. Впервые о возможности проведения боя между спортсменами заговорили еще в 2017 году, но сперва его дату перенесли, а позже встреча вовсе была отменена по неизвестным причинам.
Филиппинец считается одним из сильнейших боксеров независимо от весовой категории, за карьеру он провел 70 боев, в которых одержал 61 победу (39 — нокаутом), потерпел семь поражений (три — нокаутом), еще два поединка завершились ничейным результатом. Свой последний бой он провел в январе, победив решением судей американца Эдриена Бронера.
20 июля Пакьяо встретится с американцем Китом Турманом, бой состоится в
В активе 32-летнего Хана 34 победы (21 — нокаутом) и пять поражений. Британец владел титулом чемпиона мира WBA в 2009—2011 годах, пять раз его защитив, и поясом IBF в 2011 году.