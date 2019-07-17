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00:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Абель Санчес подробно рассказал о сопернике Гассиева

Тренер бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева Абель Санчес поделился мнением о будущем сопернике россиянина.

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Источник: РИА "Новости"

27 июля Гассиев проведёт дебютную встречу в супертяжёлом весе. Противостоять ему будет Джои Давейко.

«Для первого боя в супертяжёлом весе это непростой соперник. Да, в пассиве Джои есть несколько поражений, но он никогда не проигрывал нокаутом. Он отказался от продолжения боя с Чарльзом Мартином, но тогда он был не в форме. Также он бился с целым рядом молодых, сильных соперников и создал им немало проблем.

Нас ждёт тяжёлый бой, но всё должно происходить именно так. Если стремишься к чему-то в супертяжёлом весе, ты должен пройти тест, — приводит слова Санчеса BoxingScene.

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