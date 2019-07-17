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08:15 (мск), источник: Vesti.kz

Проиграл узбеку. Казахстан понес первую потерю на Кубке Президента по боксу

В Нур-Султане прошел первый соревновательный день международного турнира на Кубок Президента Республики Казахстан по боксу, сообщает официальный сайт КФБ.

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22 пары спортсменов в шести весовых категориях выявляли первых победителей. Первыми на ринг вышли Диас Сулейменов и Айдос Арапов. В этой паре победу одержал первый боксер.

Затем состоялся поединок в весовой категории до 57 килограммов, где казахстанский боксер Нурбол Калжанов уступил Миразизбеку Мирзахалилову из Узбекистана.

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В этой же весовой категории казахстанец Кайрат Ералиев одержал победу над филиппинским боксером. А Рустам Рустамов одержал победу над Сериком Темиржановым.

В весовой категории до 63 килограмма в четвертьфинал прошли: Закир Сафиуллин и Дильмурад Межитов, таджикский боксер Баходур Усмонов, Санатали Тольтаев, боксер из Индии Шива Тапа, а также узбекистанец Камронбек Ешматов и киргизский боксер Арген Кадырбекуулы.

Четвертьфиналистами в весовой категории до 69 килограмма стали: Абылайхан Жусупов, который одержал уверенную победу над алжирским боксером Чемседдином Крамоу; Талгат Шайкен, победивший боксера из Китая Боксена Жанга, а также индийский боксер Дюродхан Синг Неги.

В весе до 81 килограмма Ерик Альжанов победил Куандыка Жусипа.

Василий Левит вышел в полуфинал, одержав победу над боксером из Индии Наман Тануаром. Также полуфиналистами стали Абзал Куттыбеков, боксер из Китая Абудурексити Ремула и Айбек Оралбай.

В супертяжелом весе (+91) победителем встречи стал Нурлан Сапарбай.

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