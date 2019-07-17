Проиграл узбеку. Казахстан понес первую потерю на Кубке Президента по боксу

22 пары спортсменов в шести весовых категориях выявляли первых победителей. Первыми на ринг вышли Диас Сулейменов и Айдос Арапов. В этой паре победу одержал первый боксер.

Затем состоялся поединок в весовой категории до 57 килограммов, где казахстанский боксер Нурбол Калжанов уступил Миразизбеку Мирзахалилову из Узбекистана.

В этой же весовой категории казахстанец Кайрат Ералиев одержал победу над филиппинским боксером. А Рустам Рустамов одержал победу над Сериком Темиржановым.

В весовой категории до 63 килограмма в четвертьфинал прошли: Закир Сафиуллин и Дильмурад Межитов, таджикский боксер Баходур Усмонов, Санатали Тольтаев, боксер из Индии Шива Тапа, а также узбекистанец Камронбек Ешматов и киргизский боксер Арген Кадырбекуулы.

Четвертьфиналистами в весовой категории до 69 килограмма стали: Абылайхан Жусупов, который одержал уверенную победу над алжирским боксером Чемседдином Крамоу; Талгат Шайкен, победивший боксера из Китая Боксена Жанга, а также индийский боксер Дюродхан Синг Неги.

В весе до 81 килограмма Ерик Альжанов победил Куандыка Жусипа.

Василий Левит вышел в полуфинал, одержав победу над боксером из Индии Наман Тануаром. Также полуфиналистами стали Абзал Куттыбеков, боксер из Китая Абудурексити Ремула и Айбек Оралбай.