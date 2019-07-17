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08:48 (мск), источник: Vesti.kz

Олимпийский чемпион после возвращения титула WBA захотел боя с Головкиным

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Риота Мурата (15−2, 12 KO), недавно вернувшийся себе титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, намерен провести бой с лидером дивизиона казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО). Об этом рассказал со-промоутер японского боксера Боб Арум.

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По его словам, Мурата хочет участвовать в мегафайте в рамках среднего веса, и нацелен на Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО), которые до сих пор не определились со следующими оппонентами.

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Со своей стороны Головкин бросил вызов «Канело» на сентябрь, однако тот избегает встречи с казахстанцем. Вместо этого мексиканец сделал предложения трем чемпионам WBO в разных весах.

Мурата вернул себе титул 12 июля, нокаутировав во втором раунде американца Роба Бранта (25−2, 17 KO). Таким образом японец взял убедительный реванш за поражение, которое Брант нанес ему осенью прошлого года — тогда американец победил единогласным решением судей.

После возвращения титула Мурата уверен, что готов драться с топовыми представителями среднего дивизиона.

«Я думаю, что после второго поединка против Роба Бранта мне не стыдно выходить в ринг с любым боксером. У меня были необходимые навыки, чтобы отомстить за поражение. Я был очень голоден и жаждал очистить репутацию. Я начал агрессивно, при любой возможности шел вперед. Накануне первого боя с Брантом я не полностью посвятил себя физической подготовке с полной концентрацией. В итоге тогда я проиграл из-за неудачного и слабого выступления», — сказал Мурата, слова которого приводит BoxingScene.com.

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