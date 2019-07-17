Олимпийский чемпион после возвращения титула WBA захотел боя с Головкиным

По его словам, Мурата хочет участвовать в мегафайте в рамках среднего веса, и нацелен на Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО), которые до сих пор не определились со следующими оппонентами.

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Со своей стороны Головкин бросил вызов «Канело» на сентябрь, однако тот избегает встречи с казахстанцем. Вместо этого мексиканец сделал предложения трем чемпионам WBO в разных весах.

Мурата вернул себе титул 12 июля, нокаутировав во втором раунде американца Роба Бранта (25−2, 17 KO). Таким образом японец взял убедительный реванш за поражение, которое Брант нанес ему осенью прошлого года — тогда американец победил единогласным решением судей.

После возвращения титула Мурата уверен, что готов драться с топовыми представителями среднего дивизиона.