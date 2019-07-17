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08:58 (мск), источник: Vesti.kz

Наряду с «Канело» и GGG. В весе Головкина назревает другая трилогия

Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе японец Риота Мурата (15−2, 12 KO) и его бывший владелец американец Роб Брант (25−2, 17 KO) могут в ближайшем будущем провести третий бой. Об этом в интервью ESPN заявил промоутер экс-чемпиона Грег Коэн.

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Источник: AP 2019

По его словам, в контракте боксеров на их второй бой был пункт о реванше и команда Бранта собирается воспользоваться им. Однако другие подробности промоутер не уточнил.

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В первом бою, состоявшемся в октябре 2018 года, Брант уверенно победил единогласным решением судей. 12 июля Мурата взял реванш, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде.

В то же время в сентябре ожидается другая трилогия в среднем весе — между чемпионом WBC (Franchise), WBA (Super) и IBF мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО). В сентябре 2017 года их первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже победой мексиканца раздельным судейским решением. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.

Переговоры сторон о третьем поединке зашли в тупик. Так, Головкин отказывается возвращаться в Лас-Вегас, где прошли оба боя. Мексиканец же из-за личной неприязни не хочет вновь встречаться с казахстанцем и давать ему очередную возможность разработать на их противостоянии.

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