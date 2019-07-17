Наряду с «Канело» и GGG. В весе Головкина назревает другая трилогия

Источник: AP 2019

По его словам, в контракте боксеров на их второй бой был пункт о реванше и команда Бранта собирается воспользоваться им. Однако другие подробности промоутер не уточнил.

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В первом бою, состоявшемся в октябре 2018 года, Брант уверенно победил единогласным решением судей. 12 июля Мурата взял реванш, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде.

В то же время в сентябре ожидается другая трилогия в среднем весе — между чемпионом WBC (Franchise), WBA (Super) и IBF мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО). В сентябре 2017 года их первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже победой мексиканца раздельным судейским решением. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.