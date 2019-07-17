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09:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Либо с Головкиным, либо…». Forbes о следующем сопернике «Канело» и ситуации с титулом IBF

Редактор журнала Forbes Джош Катзович поделился мнением по поводу мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) и решения Международной боксерской федерации (IBF).

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Ранее IBF назначила промоутерские торги на бой между «Канело» и обязательным претендентом из Украины Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО). Аукцион состоится 23 июля.

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Однако Альварес дал понять, что этот поединок его не интересует. Если мексиканец не примет участия в торгах, пояс IBF в среднем весе будет объявлен вакантным. В этом случае он будет разыгран между двумя первыми номерами рейтинга IBF, которыми являются Деревянченко и казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО).

«Учитывая, что Альварес, скорее всего, сразится либо с Геннадием Головкиным, либо с Сергеем Ковалевым в сентябре, практически нет никаких шансов, что Деревянченко получит шанс на бой с мексиканской суперзвездой. Вместо этого IBF может лишить Альвареса титула и устроить поединок между Головкиным и Деревянченко за вакантный пояс. Это в том случае, конечно, если Головкин не получит третий бой против Альвареса», — пишет автор.

При этом и Головкин, и Ковалев являются теми двумя кандидатами, которых одобрил стриминговый сервис DAZN в качестве соперников для «Канело» на сентябрьский бой. Сам мексиканец склоняется к бою с россиянином, так как из-за личной неприязни не хочет давать казахстанцу возможность заработать на их третьем поединке.

Напомним, что Головкин в 2018 году лишился титула IBF в похожей ситуации — отказался от боя с Деревянченко. В октябре 2018 года украинец сразился с американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−3, 29 КО) за вакантный пояс, но проиграл раздельным решением судей.

В мае титул IBF вновь сменил владельца — Джейкобс уступил в объединительном бою Альваресу. Деревянченко тем временем выиграл отборочный поединок у Джека Кулькая и снова стал обязательным претендентом.

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