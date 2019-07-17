Выставка Федерации бокса России открыта в Госдуме

Задача выставки — показать достижения российского бокса, рассказать его историю и планы развития. В экспозиции представлены уникальные исторические экспонаты, фото- и видеохроника достижений легендарных советских и российских боксеров.

На церемонии открытия выставки присутствовали российские боксеры, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, а также депутаты. В их числе — Николай Валуев, Евгений Тищенко, Дмитрий Пирог, Егор Мехонцев, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.