Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Чихура
Фола
Футбол. Еврокубки
19:30
Рига
Дандолк
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Арарат-Армения
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Партизани
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Линфилд
Футбол. Еврокубки
20:30
Лудогорец
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Пяст
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
21:15
Сутьеска
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Валюр
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Сараево
Все события
Фоторепортажи
19Юлия Ефимова — чемпионка и красавица
23ЦСКА позвал фанатов на плов, баскетбол и открытую тренировку
11:45 (мск), источник: ТАСС

Выставка Федерации бокса России открыта в Госдуме

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Выставка Федерации бокса России, посвященная истории и развитию этого вида спорта, открыта в здании Государственной думы РФ. Торжественное открытие выставки прошло в среду.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Задача выставки — показать достижения российского бокса, рассказать его историю и планы развития. В экспозиции представлены уникальные исторические экспонаты, фото- и видеохроника достижений легендарных советских и российских боксеров.

На церемонии открытия выставки присутствовали российские боксеры, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, а также депутаты. В их числе — Николай Валуев, Евгений Тищенко, Дмитрий Пирог, Егор Мехонцев, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Смотрите также: Джошуа нокаутировал Поветкина

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий
Джошуа нокаутировал Поветкина
 "Вообще не понимаю людей, которые восторгаются Нью-Йорком"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
«Реалу» предложили отпустить Бэйла бесплатно
Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление Месси
В АПЛ исчезло одно из самых спорных правил
«Ювентус» намерен вернуть бразильского игрока
Хавбеком сборной Уругвая заинтересовались в «Спартаке»
Тренер МЮ заявил, что хочет строить игру команды вокруг Погба
Зарплата новичка НХЛ из России — 874 тысячи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь