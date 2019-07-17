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18:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Усик напомнил о своих корнях. Украинцы уличили чемпиона в поездке в Крым

Украинский чемпион мира готовится к переходу в супертяжелый вес, тренируясь под Ялтой.

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Источник: Спорт-Экспресс

Тема одного из самых успешных боксеров нашего времени Александра Усика и Крыма продолжает будоражить часть украинцев, как и часть россиян. Чемпион мира из Симферополя переехал в Киев пять лет назад, но домой ездить не перестал, несмотря на политические передряги. Вот и сейчас он тренируется на своей родине, хотя никаких обозначений о том, что он находится в Крыму, нет. Люди просто узнали места.

Геолокация — Украина

Люди, знакомые с Крымом, опознали место, где сейчас тренируется Александр Усик по снимкам в соцсетях — это гора Ай-Петри, рядом с Ялтой. По-другому невозможно понять, что абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе находится на полуострове, который Украина продолжает считать своим. Ни геолокации, ни тегов, ни подписи, что фотографии сделаны в Крыму, в Instagram не было оставлено. Но внимательным подписчикам они и не потребовались.

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«Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться», — говорится в подписи к фото. Правда, это не официальный аккаунт Усика, а фан-страница Александра и другого супер-звездного украинского боксера Василия Ломаченко. Но сути это не меняет — украинский боксер готовится в местах, о принадлежности которых его постоянно спрашивают на пресс-конференциях. Если бы у Александр не был украинцем, его наверняка ждали бы неприятности с погранслужбой Украины за незаконное пересечение границы. Да и сейчас желающих укорить боксера наверняка будет достаточно.

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Сам факт приезда Усика в Крым не является сенсацией, потому что там находится его дом и живут его родственники. Он никогда и не скрывал, что приезжает туда несколько раз в год, так как забывать свои корни нельзя. Но эта тема всегда была довольно горячей по понятным причинам. Впрочем, сейчас злых комментариев пока нет.

Собачьи вопросы

Сколько раз Усика спрашивали про принадлежность Крыма — не счесть. Не всегда он отвечал одинаково спокойно, в один из моментов завелся и заявил дословно следующее: «Я не попугай, чтобы повторять по сто раз: что, где, когда? Вот вы можете поехать туда без границ, проехать, как обычно? Или полететь на самолете? Скажите, ваша цель — спровоцировать меня и говорить такие глупости? Чтобы потом люди с не совсем нормальным мышлением говорили: “Ах ты, пес, предатель!” Я кого из вас предал, что вы мне такие вопросы собачьи задаете? Я представляю Украину во всем мире. Флаг поднимается украинский, гимн играет украинский. Вот мой ответ вам, провокаторы!».

Василий Ломаченко, друг Усика, полностью поддержал Александра. Он сказал, что на месте Усика вышел бы из себя еще сильнее, если бы у него в пятый раз спросили про Крым.

Вообще Усик — прекрасный пример того, как можно сохранять лицо и быть честным в любой ситуации. Именно поэтому его считают своим подавляющее большинство российских фантов и большинство украинцев. В обеих странах есть радикалы — некоторые из них ставят Усику в вину то, что он отказался от политических акций во время поединка против Мурата Гассиева в Москве. Но таких меньшинство. В сентябре, когда Александру предстоит дебютировать в супертяжелой весовой категории в бою против Карлоса Такама, за него так же будут болеть по обе стороны границы. ​.

Борис Рублев

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