Трилогия с Головкиным? «Канело» объявил решение по бою в сентябре

Источник: boxingscene.com

Так, в заявлении сообщается, что «Канело» не будет драться 14 сентября, как планировалось ранее, и вместо этого вернется позже в 2019 году. Также в заявлении говорится, что этот шаг был сделан, чтобы они могли обеспечить подходящего противника и сделать должное продвижение.

«Как мексиканец, я несу ответственность и честь представлять мою страну в мае и сентябре, — сказал “Канело”. — Это мои даты. Однако, как чемпион мира в нескольких весовых категориях, я также несу ответственность за проведение самых захватывающих и конкурентоспособных боев из возможных. Именно поэтому Golden Boy и моя команда решили отложить эту дату, чтобы сделать для моих поклонников лучший бой и выбрать лучшего соперника».