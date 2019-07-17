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20:55 (мск), источник: Vesti.kz

Трилогия с Головкиным? «Канело» объявил решение по бою в сентябре

Промоутерская компания Golden Boy Promotions и мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес выступили с заявлением по бою в сентябре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: boxingscene.com

Так, в заявлении сообщается, что «Канело» не будет драться 14 сентября, как планировалось ранее, и вместо этого вернется позже в 2019 году. Также в заявлении говорится, что этот шаг был сделан, чтобы они могли обеспечить подходящего противника и сделать должное продвижение.

«Как мексиканец, я несу ответственность и честь представлять мою страну в мае и сентябре, — сказал “Канело”. — Это мои даты. Однако, как чемпион мира в нескольких весовых категориях, я также несу ответственность за проведение самых захватывающих и конкурентоспособных боев из возможных. Именно поэтому Golden Boy и моя команда решили отложить эту дату, чтобы сделать для моих поклонников лучший бой и выбрать лучшего соперника».

Стоит отметить, что в качестве соперника для «Канело» на эту дату большинство фанатов бокса хотели увидеть казахстанца Геннадия Головкина. Этот поединок стал бы для боксеров уже третьим: в первом была зафиксирована ничья, а во втором победил мексиканец. Ранее сообщалось, что переговоры сторон о третьем бое зашли в тупик.

Головкин приблизился к третьему бою с "Канело" в сентябре
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