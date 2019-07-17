Назван наиболее вероятный соперник Головкина на сентябрь
Назван наиболее вероятный соперник казахстанского боксера Геннадия Головкина на сентябрь, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Назван наиболее вероятный соперник казахстанского боксера Геннадия Головкина на сентябрь, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, инсайдер Майк Коппинджер (Ring TV, LA Times, Fox Sports) после того, как мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес отказался проводить поединок в сентябре, написал в своем твиттере, что теперь бой Головкина с чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе Хайме Мунгией из Мексики имеет большой смысл.
Также он приложил свой пост от 2 июля, где, ссылаясь на источники, сообщал о том, что если Головкин не встретится в сентябре с «Канело», то DAZN может провести бой казахстанца против Мунгии в честь Дня независимости Мексики.
Ранее промоутерская компания Golden Boy Promotions и Альварес выступили с заявлением, сообщив, что отказываются от даты в сентябре, при этом добавив, что «Канело» вместо этого вернется позже в 2019 году. Объяснили они это тем, что этот шаг был сделан, чтобы они могли обеспечить подходящего противника и сделать должное продвижение.
Напомним, что в качестве соперника для «Канело» на эту дату большинство фанатов бокса хотели увидеть Головкина. Этот поединок стал бы для боксеров уже третьим: в первом была зафиксирована ничья, а во втором победил мексиканец. Ранее сообщалось, что переговоры сторон о третьем бое зашли в тупик. Вторым наиболее вероятным соперником мексиканца считался россиянин Сергей Ковалев, но он решил провести защиту своего титула против британца Энтони Ярда.