Назван наиболее вероятный соперник Головкина на сентябрь

Так, инсайдер Майк Коппинджер (Ring TV, LA Times, Fox Sports) после того, как мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес отказался проводить поединок в сентябре, написал в своем твиттере, что теперь бой Головкина с чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе Хайме Мунгией из Мексики имеет большой смысл.

Также он приложил свой пост от 2 июля, где, ссылаясь на источники, сообщал о том, что если Головкин не встретится в сентябре с «Канело», то DAZN может провести бой казахстанца против Мунгии в честь Дня независимости Мексики.

Ранее промоутерская компания Golden Boy Promotions и Альварес выступили с заявлением, сообщив, что отказываются от даты в сентябре, при этом добавив, что «Канело» вместо этого вернется позже в 2019 году. Объяснили они это тем, что этот шаг был сделан, чтобы они могли обеспечить подходящего противника и сделать должное продвижение.