«Канело» Альварес определился с новой датой для трилогии с Головкиным

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Ожидалось, что трилогия состоится в сентябре, но в команде Альварес приняли решение не выходить на ринг в этом месяце. Возвращение мексиканца перенесли на конец года с целью найти «наилучшего соперника и максимизировать раскрутку, подобающую магнитуде события».

«Канело» перенес свою привычную сентябрьскую дату, но DAZN хочет его третьего боя с Головкиным. «Канело» же хочет подождать до мая. GGG и его команда уверены, что они получат бой в сентябре. Будет интересно посмотреть, как все в итоге сложится, — написал Ким в твиттере.

Ранее «Канело» вел переговоры о бое на сентябрь против чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева (33−3−1, 28 KO), но стороны не сошлись по деньгам, да и россиянин решил драться 24 августа в Челябинске с обязательным претендентом британцем Энтони Ярдом.

Кандидатуру Ковалева, как и Головкина, одобрил DAZN в качестве соперников для Альвареса на сентябрьский бой. Возможно, мексиканец в конце года встретится с россиянином, если тот защитит титул.