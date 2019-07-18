DAZN сделал заявление по отказу «Канело» от боя в сентябре и срыву трилогии с Головкиным

Источник: AP 2019

Команда «Канело» свое решение объяснила желанием найти «наилучшего соперника и максимизировать раскрутку события». Однако у инсайдера другая информация на этот счет. В итоге возвращение мексиканца отложили на конец года.

Со своей стороны, DAZN был заинтересован в том, чтобы в сентябре Альварес провел либо третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО), либо с чемпионом WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым (33−3−1, 28 KO), однако оба варианты «выгорели».

«Мы продолжаем работать над составлением убедительного ежегодного графика для поклонников боев. Было бы преждевременно комментировать наши планы, пока мы не доработаем оставшиеся краеугольные камни календаря на 2019 год. “Канело” чрезвычайно важен для DAZN. Его первые два поединка на нашей платформе привели к значительному росту подписчиков, и мы будет рады вновь увидеть его в действии позже в этом году», — сказал Скиппер.

Ранее стало известно, что переговоры Головкина и «Канело» о третьем бое зашли в тупик. Причина разногласий в том, что GGG отказывается возвращаться в Лас-Вегас, где мексиканец выиграл матч-реванш и где их первый бой завершился спорной ничьей. «Канело» же из-за личной неприязни не хочет давать казахстанцу очередную возможность хорошо заработать на их противостоянии.