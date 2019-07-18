Казахстанский нокаутер Джукембаев получил в соперники экс-чемпиона мира из Мексики

Согласно данным BoxRec, соперником 28-летнего казахстанца будет 32-летний мексиканец Мигель Васкес (41−8, 15 КО), который с 2010 по 2014 год владел титулом чемпиона мира IBF в легком весе. Формат поединка — десять раундов в первом среднем весе.

Васкес последний раз выходил на ринг в декабре 2018 года, когда досрочно проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе. В ноябре 2017-го он предпринял попытку завоевать пояс WBC Silver в первой полусредней категории, но уступил нокаутом.

Что касается Джукембаева, он в своем последнем бою, который прошел 18 мая также в Монреале, нокаутировал в первом раунде мексиканца Луиса Хесуса Видалеса (13−6, 6 КО).