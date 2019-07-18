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11:51 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нокаутер Джукембаев получил в соперники экс-чемпиона мира из Мексики

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (16−0, 13 КО) свой следующий бой проведет 26 сентября в канадском Монреале, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Согласно данным BoxRec, соперником 28-летнего казахстанца будет 32-летний мексиканец Мигель Васкес (41−8, 15 КО), который с 2010 по 2014 год владел титулом чемпиона мира IBF в легком весе. Формат поединка — десять раундов в первом среднем весе.

Васкес последний раз выходил на ринг в декабре 2018 года, когда досрочно проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе. В ноябре 2017-го он предпринял попытку завоевать пояс WBC Silver в первой полусредней категории, но уступил нокаутом.

Что касается Джукембаева, он в своем последнем бою, который прошел 18 мая также в Монреале, нокаутировал в первом раунде мексиканца Луиса Хесуса Видалеса (13−6, 6 КО).

Добавим, что в рамках вечера бокса 26 сентября также выступят еще трое казахстанских боксеров: Садриддин Ахмедов (9−0, 8 КО), Нурзат Сабиров (10−0, 9 КО) и Аман Казанкапов (0−0−1). Их соперники определятся позднее.

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