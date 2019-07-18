Пакиао и Турман устроят мега-шоу. Что надо об этом знать

Источник: Спорт-Экспресс

Ради того, чтобы лишний раз снять шляпу перед Мэнни Пакиао, можно даже сходить в магазин и купить ее. Филиппинцу скоро 41, но он не просто продолжает боксировать, а выбирает себе крутых оппонентов. Лукас Матиссе и Эдриан Бронер были неплохими соперниками, но Кит Турман — это вообще другой уровень. По-крайне мере, на бумаге. Как будет на ринге предсказать почти невозможно.

Что, где, когда

Поединок пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Несмотря на то, что Турман — американец, бой скорее пройдет в домашних для Пакиао условиях, потому что именно на этой площадке он провел аж 16 поединков, включая эпохальные — с Рикки Хаттоном, Мигелем Котто, Флойдом Мейвезером, Хуаном Мануэлем Маркесом. А Турман на этой арене дрался всего четыре раза, причем всего два из них он там был хэдлайнером шоу, еще два — выступал в андеркарде, будучи малоизвестным юнцом.

В бое Турман — Пакиао будет разыгрываться пояс супер-чемпиона WBA в полусреднем весе. Сейчас этим титулом владеет Кит, но у Мэнни тоже есть пояс WBA — регулярный. А вообще, если честно, пояс не имеет никакого значения. О нем даже вспоминать как-то неловко, когда дерутся такие люди. Кто сейчас вспомнит, что бой Мигеля Котто и Сауля Альвареса три года назад был не титульным? На таком уровне пояса никому не интересны, важны только люди. Начало боя Пакиао — Турман — примерно в 6.30 утра по Москве 21 июля.

Кто такой Турман?

Еще два года назад Кита можно было назвать номером один в полусреднем весе. Пакиао тогда проигрывал Джеффу Хорну, Терренс Кроуфорд еще только переходил из более легких категорий, а Эррол Спенс не успел набрать того авторитета, какой имеет сейчас. Турман же побил двух очевидных конкурентов за звание лидера — Шона Портера и Дэнни Гарсию. Побил в очень близких боях, но все-таки относительно уверенно. Если бы не двухлетний простой и затем очень посредственный бой с Хосесито Лопесом, Турман был бы явным фаворитом в бою с ветераном Пакиао. А так все совсем не просто.

Кто такой Пакиао?

Какой глупый вопрос. Все знают, кто такой Пакиао. Поэтому коротко и ясно: легенда мирового бокса, чемпион мира в восьми весовых категориях, будущий член Зала славы. Человек, про которого спустя 20 лет скажут, что он был на уровне Мухаммеда Али.

Стили

Кита Турмана не случайно называли более молодой версией Мейвезера. Это совсем не точная характеристика его стиля, но что-то общее есть. Турман показывает очень сбалансированный бокс: в каких-то раундах он действительно может бегать от соперников, но и первым номером он работает когда надо. Сила удара, пожалуй, превосходит Флойда, скорость — почти на том же уровне. Защитные навыки уступают, но челюсть и туловище очень крепкие. В бою с Луи Коллацо Кит пропустил устрашающий удар в печень, но выдержал, а в следующем раунде нокаутировал соперника. Турман отлично выполняет боковые удары с обеих рук, в них заложен динамит. Прямые удары чуть похуже, тут он будет явно уступать Мэнни. Работа на ногах превосходная, не хуже чем у кого угодно.

Пакиао — настоящая машина по выбрасыванию ударов. В отличие от всех конкурентов, Мэнни способен работать комбинациями по 7−8 ударов, причем все 12 раундов. Для него это норма, даже в 40 лет. В защите всегда были небольшие бреши, но как правило, атака была настолько эффективной, что защищаться особо и не приходилось. Мэнни всегда работает первым номером, всегда агрессор. Он — идеальный атакующий боксер.

Прогноз

Результат будет зависеть о того, как соотносятся стили Турмана и Пакиао друг с другом. Очевидно, что с первых раундов филиппинец будет идти вперед, выбрасывать свои комбинации, Кит начнет отступать, но периодически отвечать встречными боковыми. В какой-то момент американец примется перехватывать инициативу и проводить свои атаки по голове и корпусу. Скорость у мощь ударов — будь здоров, но все же кажется, что нокаута мы не увидим. Оба соперника отлично умеют держать.