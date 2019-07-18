Пакиао и Турман устроят мега-шоу. Что надо об этом знать
Кит —
Кит —
Ради того, чтобы лишний раз снять шляпу перед Мэнни Пакиао, можно даже сходить в магазин и купить ее. Филиппинцу скоро 41, но он не просто продолжает боксировать, а выбирает себе крутых оппонентов. Лукас Матиссе и Эдриан Бронер были неплохими соперниками, но Кит Турман — это вообще другой уровень.
Поединок пройдет на арене MGM Grand в
В бое Турман — Пакиао будет разыгрываться пояс
Еще два года назад Кита можно было назвать номером один в полусреднем весе. Пакиао тогда проигрывал Джеффу Хорну, Терренс Кроуфорд еще только переходил из более легких категорий, а Эррол Спенс не успел набрать того авторитета, какой имеет сейчас. Турман же побил двух очевидных конкурентов за звание лидера — Шона Портера и Дэнни Гарсию. Побил в очень близких боях, но
Какой глупый вопрос. Все знают, кто такой Пакиао. Поэтому коротко и ясно: легенда мирового бокса, чемпион мира в восьми весовых категориях, будущий член Зала славы. Человек, про которого спустя 20 лет скажут, что он был на уровне Мухаммеда Али.
Кита Турмана не случайно называли более молодой версией Мейвезера. Это совсем не точная характеристика его стиля, но
Пакиао — настоящая машина по выбрасыванию ударов. В отличие от всех конкурентов, Мэнни способен работать комбинациями по 7−8 ударов, причем все 12 раундов. Для него это норма, даже в 40 лет. В защите всегда были небольшие бреши, но как правило, атака была настолько эффективной, что защищаться особо и не приходилось. Мэнни всегда работает первым номером, всегда агрессор. Он — идеальный атакующий боксер.
Результат будет зависеть о того, как соотносятся стили Турмана и Пакиао друг с другом. Очевидно, что с первых раундов филиппинец будет идти вперед, выбрасывать свои комбинации, Кит начнет отступать, но периодически отвечать встречными боковыми. В
Если Пакиао удастся сохранить высокий темп все 12 раундов, то он победит по очкам с разницей в 2−3 раунда. Если же возраст начнет сказываться, то последние раунда три может забрать Турман, свести этот бой к ничьей и даже к своей минимальной победе. Многое зависит от судей. Американцам они иногда сильно помогают. Это будет классическое противостояние агрессора с тем, кто предпочитает сбалансированный бокс. Мэнни наверняка нанесет больше ударов, а процент точности и эффективности при этом может быть на стороне Турмана. В такой ситуации один рефери может дать 117:111 в пользу одного боксера, а другой — 116:112 в пользу другого, у каждого будут свои аргументы. В любом случае зрелище нас ждет то еще, это главный боксерский поединок лета вне сомнений.