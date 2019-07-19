Мэнни Пакьяо: Говорить — легко, но в ринге со мной Турману будет непросто
Чемпион WBA Regular Мэнни Пакьяо поделился ожиданиями от поединка против Кита Турмана.
Чемпион WBA Regular Мэнни Пакьяо поделился ожиданиями от поединка против Кита Турмана.
«Я всегда с улыбкой воспринимаю все, что говорит Кит.
Говорить — легко, но в ринге со мной ему будет очень непросто.
Я в этом спорте уже давно. Поэтому пусть он докажет все на деле, — сказал Пакьяо.
Поединок между Пакьяо и Турманом состоится 20 июля.
Источник — WBN