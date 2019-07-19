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10:09 (мск), источник: Sports.Ru

Мэнни Пакьяо: Говорить — легко, но в ринге со мной Турману будет непросто

Чемпион WBA Regular Мэнни Пакьяо поделился ожиданиями от поединка против Кита Турмана.

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Источник: AP 2019

«Я всегда с улыбкой воспринимаю все, что говорит Кит.

Говорить — легко, но в ринге со мной ему будет очень непросто.

Я в этом спорте уже давно. Поэтому пусть он докажет все на деле, — сказал Пакьяо.

Поединок между Пакьяо и Турманом состоится 20 июля.

Источник — WBN

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