Мэнни Пакьяо: Говорить — легко, но в ринге со мной Турману будет непросто

Источник: AP 2019

«Я всегда с улыбкой воспринимаю все, что говорит Кит.

Говорить — легко, но в ринге со мной ему будет очень непросто.

Я в этом спорте уже давно. Поэтому пусть он докажет все на деле, — сказал Пакьяо.

Поединок между Пакьяо и Турманом состоится 20 июля.