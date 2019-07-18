Еще один казахстанец проиграл боксеру из Узбекистана на Кубке Президента РК
Казахстанец Азат Махметов проиграл Фозилжону Абдулмуродову из Узбекистана в четвертьфинале Кубка Президента РК по боксу в
Казахстанец Азат Махметов проиграл Фозилжону Абдулмуродову из Узбекистана в четвертьфинале Кубка Президента РК по боксу в
Бой весовой категории до 52 килограммов завершился в пользу победой Абдулмуродова единогласным решением судей. В полуфинале он встретится с другим казахстанцем Сакеном Бибосыновым.
До Махметова сопернику из Узбекистана на Кубке Президента РК проиграл казахстанец Нурбол Калжанов, который в 1/8 финала весовой категории уступил Миразизбеку Мирзахалилову.
До 52 килограммов:
Фозилжон Абдумуродов (Узбекистан) — Сакен Бибосынов (Казахстан)
Олжас Байниязов (Казахстан) — Махмут Сабырхан (Казахстан).
До 57:
Ильяс Сулейменов (Казахстан) — Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан)
Кайрат Ералиев (Казахстан) — Рустам Рустамов (Казахстан).
До 63:
Закир Сафиуллин (Казахстан) — Баходур Усмонов (Таджикистан)
Тапа Шива (Индия) — Арген Кадырбекуулу (Кыргызстан).
До 69:
Аблайхан Жусупов (Казахстан) — Фазлиддин Мелибоев (Узбекистан)
Талгат Шайкен (Казахстан) — Синг Неги Дурьодхан (Индия).
До 75:
Раджаббой Атаназаров (Узбекистан) — Турсунбай Кулахмет (Казахстан)
Вадим Туков (Россия) — Одильжон Аслонов (Узбекистан).
До 81:
Ерик Альжанов (Казахстан) — Акмалбек Козимов (Узбекистан)
Козимбек Мардонов (Узбекистан) — Бекзат Нурдаулетов (Казахстан).
До 91:
Василий Левит (Казахстан) — Абзал Куттыбеков (Казахстан)
Ремула Абудурексити (Китай) — Айбек Оралбай (Казахстан).
Свыше 91:
Нурлан Сапарбай (Казахстан) — Нурболат Сермаханов (Казахстан)
Сергей Егоров (Россия) — Камшибек Конкабаев (Казахстан).
Полуфинальные бои Кубка Президента РК пройдут 19 июля.