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10:18 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-претендент на бой с Головкиным нанес первое поражение боксеру из Golden Boy

34-летний багамец Туреано Джонсон одержал очередную победу в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2019

Его бой с 28-летним ирландцем Джейсоном Куигли прошел в городе Индио (Калифорния, США). Поединок состоялся в среднем весе и завершился после девятого раунда, когда соперник Джонсона отказался от его продолжения.

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Отметим, что интересы Куигли, для которого это поражение стало первым в карьере, представляет промоутерская компания Golden Boy, которая известна по своей работе с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

При этом Джонсон в 2016 году стал бы соперником Геннадия Головкина как обязательный претендент, но получил травму и был заменен на Доминика Уэйда.

При этом Джонсон не выигрывал с августа 2017 года. В своих последних боях он проиграл техническим нокаутом украинскому средневесу Сергею Деревянченко, а его следующий поединок против мексиканца Фернандо Кастанеды завершился ничьей.

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