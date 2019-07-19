Чемпион мира из Казахстана проиграл в бою за выход в финал Кубка Президента РК

В бою за «золото» соперником Рустамова станет еще один казахстанец — Ильяс Сулейменов. В полуфинале Сулейменов должен был встретиться с Миразизбеком Мирзахалиловым, но боксер из Узбекистана не смог выйти на бой из-за травмы.