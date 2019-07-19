Чемпион мира из Казахстана проиграл в бою за выход в финал Кубка Президента РК
Чемпион мира-2017 из Казахстана Кайрат Ералиев не смог выйти в финал Кубка Президента РК в
Чемпион мира-2017 из Казахстана Кайрат Ералиев не смог выйти в финал Кубка Президента РК в
В полуфинале весовой категории до 57 килограммов Ералиев раздельным решением проиграл соотечественника Рустама Рустамова.
В бою за «золото» соперником Рустамова станет еще один казахстанец — Ильяс Сулейменов. В полуфинале Сулейменов должен был встретиться с Миразизбеком Мирзахалиловым, но боксер из Узбекистана не смог выйти на бой