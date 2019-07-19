Двукратный финалист чемпионата Азии из Казахстана победил в бою с рассечением на Кубке Президента

Бой весовой категории до 63 килограммов завершился единогласным решением судей. При этом в ходе поединка Сафиуллин получил сильное рассечение. Его соперник по финалу определится в бою между Тапой Шивой из Индии и Аргеном Кадырбекуулу из Кыргызстана.