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15:40 (мск), источник: Vesti.kz

Двукратный финалист чемпионата Азии из Казахстана победил в бою с рассечением на Кубке Президента

Казахстанец Закир Сафиуллин победил Баходура Усмонова из Таджикистана в полуфинале Кубка Президента РК в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz.

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Бой весовой категории до 63 килограммов завершился единогласным решением судей. При этом в ходе поединка Сафиуллин получил сильное рассечение. Его соперник по финалу определится в бою между Тапой Шивой из Индии и Аргеном Кадырбекуулу из Кыргызстана.

Отметим, что Сафиуллин в 2015 и 2019 году доходил до финала чемпионата Азии, но завоевать «золото» не смог.

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