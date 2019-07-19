Двукратный финалист чемпионата Азии из Казахстана победил в бою с рассечением на Кубке Президента
Казахстанец Закир Сафиуллин победил Баходура Усмонова из Таджикистана в полуфинале Кубка Президента РК в
Казахстанец Закир Сафиуллин победил Баходура Усмонова из Таджикистана в полуфинале Кубка Президента РК в
Бой весовой категории до 63 килограммов завершился единогласным решением судей. При этом в ходе поединка Сафиуллин получил сильное рассечение. Его соперник по финалу определится в бою между Тапой Шивой из Индии и Аргеном Кадырбекуулу из Кыргызстана.
Отметим, что Сафиуллин в 2015 и 2019 году доходил до финала чемпионата Азии, но завоевать «золото» не смог.