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16:06 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Жусупов отправил призера ЧА из Узбекистана в нокдаун и вышел в финал Кубка Президента

Казахстанец Аблайхан Жусупов вышел в финал Кубка Президента РК в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz.

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В полуфинале весовой категории до 69 килограммов Жусупов победил бронзового призера чемпионата Азии-2014 Фазлиддина Мелибоева из Узбекистана. В первом раунде казахстанец отправлял соперника в нокдаун.

Другой финалист в этом весе определится в бою между казахстанцем Талгатом Шайкеном и Сингом Дурьодханом из Индии.

Казахстанец Жусупов отправил призера ЧА из Узбекистана в нокдаун и вышел в финал Кубка Президента
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