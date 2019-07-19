Казахстанец Жусупов отправил призера ЧА из Узбекистана в нокдаун и вышел в финал Кубка Президента

В полуфинале весовой категории до 69 килограммов Жусупов победил бронзового призера чемпионата Азии-2014 Фазлиддина Мелибоева из Узбекистана. В первом раунде казахстанец отправлял соперника в нокдаун.

Другой финалист в этом весе определится в бою между казахстанцем Талгатом Шайкеном и Сингом Дурьодханом из Индии.