Чемпион Азии из Казахстана победил узбекского боксера в первом раунде
Чемпион Азии-2019 из Казахстана Турсунбай Кулахмет победил узбекистанца Раджаббоя Атаназарова и вышел в финал Кубка Президента РК в
Чемпион Азии-2019 из Казахстана Турсунбай Кулахмет победил узбекистанца Раджаббоя Атаназарова и вышел в финал Кубка Президента РК в
Бой полуфинала весовой категории до 75 килограммов завершился в первом раунде — Атаназаров получил дисквалификацию за удары головой. При этом уже на 40-й секунде узбекистанца осмотривал доктор
Отметим, что Кулахмет на чемпионате Азии заменил травмированного Абильхана Аманкула, который в 2017 году стал серебряным призером ЧМ. На Кубке Президента Аманкул также не смог выступить