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16:28 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион Азии из Казахстана победил узбекского боксера в первом раунде

Чемпион Азии-2019 из Казахстана Турсунбай Кулахмет победил узбекистанца Раджаббоя Атаназарова и вышел в финал Кубка Президента РК в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz.

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Бой полуфинала весовой категории до 75 килограммов завершился в первом раунде — Атаназаров получил дисквалификацию за удары головой. При этом уже на 40-й секунде узбекистанца осмотривал доктор из-за открывшегося рассечения.

Отметим, что Кулахмет на чемпионате Азии заменил травмированного Абильхана Аманкула, который в 2017 году стал серебряным призером ЧМ. На Кубке Президента Аманкул также не смог выступить из-за повреждения.

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