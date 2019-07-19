Чемпион Азии из Казахстана победил узбекского боксера в первом раунде

Бой полуфинала весовой категории до 75 килограммов завершился в первом раунде — Атаназаров получил дисквалификацию за удары головой. При этом уже на 40-й секунде узбекистанца осмотривал доктор из-за открывшегося рассечения.

Отметим, что Кулахмет на чемпионате Азии заменил травмированного Абильхана Аманкула, который в 2017 году стал серебряным призером ЧМ. На Кубке Президента Аманкул также не смог выступить из-за повреждения.