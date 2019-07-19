Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Шинник
13
Футбол. Первый дивизион
20.07
Луч
Томь
Футбол. Первый дивизион
20.07
СКА-Хабаровск
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
20.07
Енисей
Ротор
Футбол. Премьер-лига
20.07
Уфа
Краснодар
Футбол. Первый дивизион
20.07
Текстильщик
Химки
Все события
Фоторепортажи
10Россия выиграла волейбольную Лигу наций
16Победа Франции, ливень и зонт для президента
17:55 (мск), источник: Vesti.kz

Василий Левит вышел в финал Кубка Президента после победы над действующим чемпионом

Казахстанец Василий Левит победил соотечественника Абзала Куттыбекова и вышел в финал Кубка Президента РК в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Полуфинальный бой весовой категории до 91 килограмма продлился все три раунда. По их итогам судьи отдали победу Левиту.

Отметим, что в 2018 году Куттыбеков выиграл Кубок Президента РК, а Левит тогда стал бронзовым призером, проиграв россиянину Садаму Магомедову.

В другом полуфинале Кубка Президента-2019 казахстанец Айбек Оралбай встретится с китайцем Ремулой Абудурексити.

Шесть казахстанских боксеров оставили Узбекистан без финала Кубка Президента РК
«Локомотив» продлил контракт с вратарем сборной России
Стало известно место проведения матча между Россией и Бельгией
Неймар назвал самого сложного соперника в своей карьере
УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Украины
ЦСКА подписал контракт с отыгравшим 11 сезонов в НБА центровым
Эксперты оценили вероятность побега Кокорина и Мамаева
Нападающий «Ростова» приступил к тренировкам в «Рубине»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь