Василий Левит вышел в финал Кубка Президента после победы над действующим чемпионом
Казахстанец Василий Левит победил соотечественника Абзала Куттыбекова и вышел в финал Кубка Президента РК в
Казахстанец Василий Левит победил соотечественника Абзала Куттыбекова и вышел в финал Кубка Президента РК в
Полуфинальный бой весовой категории до 91 килограмма продлился все три раунда. По их итогам судьи отдали победу Левиту.
Отметим, что в 2018 году Куттыбеков выиграл Кубок Президента РК, а Левит тогда стал бронзовым призером, проиграв россиянину Садаму Магомедову.
В другом полуфинале Кубка Президента-2019 казахстанец Айбек Оралбай встретится с китайцем Ремулой Абудурексити.