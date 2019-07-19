Василий Левит вышел в финал Кубка Президента после победы над действующим чемпионом

Полуфинальный бой весовой категории до 91 килограмма продлился все три раунда. По их итогам судьи отдали победу Левиту.

Отметим, что в 2018 году Куттыбеков выиграл Кубок Президента РК, а Левит тогда стал бронзовым призером, проиграв россиянину Садаму Магомедову.