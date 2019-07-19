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19 июля, источник: Vesti.kz

Промоутеры «Канело» за пять дней лишились четырех непобежденных боксеров

За пять дней у промоутерской компании Golden Boy стало на четыре непобежденных боксера меньше, сообщает инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.

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Источник: fansided.com

13 июля первые поражения потерпели мексиканцы Диего Де Ла Хойя (21−1, 10 КО) и Эдуардо Эрнандес (28−1, 25 КО), а 18 июля — ирландец Джейсон Куилли (16−1, 12 КО) и Альберто Мелиан (5−1, 3 КО). При этом только Мелиан проиграл решением, остальные проиграли досрочно.

Отметим, что Golden Boy владеет легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя, а президентом назначен его друг детства Эрик Гомес. Компания основана в 2002 году, а самый известный ее клиент сейчас — мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2), который владеет титулами WBC (Franchise), WBA (Super) и IBF в среднем весе.

Из казахстанцев под эгидой Golden Boy выступает Руслан Мадиев (13−1, 5 КО), который дебютировал за эту компанию с победы решением над филиппинцем Рикки Сисмундо (35−14−3, 17 КО). Поединок первого полусредневего веса прошел в одном вечере с дебютными поражениями Де Ла Хойи и Эрнандеса.

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