Промоутеры «Канело» за пять дней лишились четырех непобежденных боксеров

Источник: fansided.com

13 июля первые поражения потерпели мексиканцы Диего Де Ла Хойя (21−1, 10 КО) и Эдуардо Эрнандес (28−1, 25 КО), а 18 июля — ирландец Джейсон Куилли (16−1, 12 КО) и Альберто Мелиан (5−1, 3 КО). При этом только Мелиан проиграл решением, остальные проиграли досрочно.

Отметим, что Golden Boy владеет легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя, а президентом назначен его друг детства Эрик Гомес. Компания основана в 2002 году, а самый известный ее клиент сейчас — мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2), который владеет титулами WBC (Franchise), WBA (Super) и IBF в среднем весе.