Пакьяо и Турман показали одинаковый вес перед титульным боем

Источник: AP 2019

Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBA) в полусреднем весе пройдет 20 июля в Лас-Вегасе.

В пятницу прошла процедура взвешивания, на которой оба боксера показали одинаковый вес — 146,5 фунта (66,45 кг).

В январе филиппинец победил американца Эдриена Бронера и защитил титул WBA, Турман является обладателем пояса WBA Super в этой весовой категории.