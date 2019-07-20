Пакьяо и Турман показали одинаковый вес перед титульным боем
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо и американец Кит Турман показали одинаковый вес на процедуре взвешивания перед титульным боем, сообщает Boxingscene.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо и американец Кит Турман показали одинаковый вес на процедуре взвешивания перед титульным боем, сообщает Boxingscene.
Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBA) в полусреднем весе пройдет 20 июля в
В пятницу прошла процедура взвешивания, на которой оба боксера показали одинаковый вес — 146,5 фунта (66,45 кг).
В январе филиппинец победил американца Эдриена Бронера и защитил титул WBA, Турман является обладателем пояса WBA Super в этой весовой категории.
На профессиональном ринге 40-летний Пакьяо одержал 61 победу (39 — нокаутом), потерпел семь поражений, два боя свел вничью. 30-летний Турман выиграл все 29 поединков (22 — досрочно).