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10:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пакьяо и Турман показали одинаковый вес перед титульным боем

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо и американец Кит Турман показали одинаковый вес на процедуре взвешивания перед титульным боем, сообщает Boxingscene.

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Источник: AP 2019

Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBA) в полусреднем весе пройдет 20 июля в Лас-Вегасе.

В пятницу прошла процедура взвешивания, на которой оба боксера показали одинаковый вес — 146,5 фунта (66,45 кг).

В январе филиппинец победил американца Эдриена Бронера и защитил титул WBA, Турман является обладателем пояса WBA Super в этой весовой категории.

На профессиональном ринге 40-летний Пакьяо одержал 61 победу (39 — нокаутом), потерпел семь поражений, два боя свел вничью. 30-летний Турман выиграл все 29 поединков (22 — досрочно).

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