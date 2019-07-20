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20 июля, источник: Чемпионат.com

Боксёр супертяжёлого веса выбил соперника за пределы ринга

В ночь на 20 июля мск в Оксон-Хилл (штат Мэриленд, США) состоялся турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала встреча-элиминатор в лёгком весе между Теофимо Лопесом и Масаоши Накатани.

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В андеркарде этого противостояния прошёл поединок в супертяжёлом весе между Кассиусом Чейни (16−0, 10 КО) и Жоэлем Коуди (8−3−2, 5 КО). Бой не продлился и одного раунда. Чейни работал первым номером и выбрасывал большое количество ударов. В конечном счёте потрясённый соперник выпал за пределы ринга. Интересно, что на этом всё не закончилось. Коуди был засчитан нокдаун. Однако через несколько секунд после возобновления схватки рефери вынужден был остановить односторонний поединок.

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