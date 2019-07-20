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20 июля, источник: Спорт РИА Новости

Чудинов о травме Гассиева: Думаю, это издержки работы с тренером Санчесом

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Василий Конов-мл. Работа с тренером Абелем Санчесом является причиной частых травм экс-чемпиона WBA и IBF в первом тяжелом весе россиянина Мурата Гассиева, считает экс-обладатель пояса WBA (Super) во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов.

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Источник: РИА "Новости"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в пятницу сообщил РИА Новости, что Гассиев получил травму плеча и его дебют в тяжелом весе в бою с американцем Джоу Давейко, назначенный на 27 июля в США, не состоится. Чудинов проводил один сбор под руководством Санчеса. Ранее от американского специалиста ушел известный казахстанский боксер Геннадий Головкин.

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«Думаю, это издержки работы с Санчесом, — сказал Чудинов журналистам, говоря про проблемы со здоровьем у Гассиева. — Должно проходить восстановление. Да, я сам не тренер, но, на мой взгляд, на тренировках Абеля Санчеса изнашивается организм. Многие ребята не успевают восстановиться. Не хочу никакого обидеть».

Чудинов в понедельник в главном бою шоу на Красной площади в рамках празднования Дня бокса встретится с аргентинцем Эзикьелем Мадерном.

«С одной стороны дома легче боксировать, с другой — тяжелее, потому что ответственности больше и проигрывать никак нельзя. Соперника перед открытой тренировкой в субботу увидел в первый раз, вот только поздоровался. То, что соперник менялся несколько раз, на мне никак не сказывалось. Я готов драться с любым», — добавил Чудинов.

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