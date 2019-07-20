Чудинов о травме Гассиева: Думаю, это издержки работы с тренером Санчесом

Источник: РИА "Новости"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в пятницу сообщил РИА Новости, что Гассиев получил травму плеча и его дебют в тяжелом весе в бою с американцем Джоу Давейко, назначенный на 27 июля в США, не состоится. Чудинов проводил один сбор под руководством Санчеса. Ранее от американского специалиста ушел известный казахстанский боксер Геннадий Головкин.

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«Думаю, это издержки работы с Санчесом, — сказал Чудинов журналистам, говоря про проблемы со здоровьем у Гассиева. — Должно проходить восстановление. Да, я сам не тренер, но, на мой взгляд, на тренировках Абеля Санчеса изнашивается организм. Многие ребята не успевают восстановиться. Не хочу никакого обидеть».

Чудинов в понедельник в главном бою шоу на Красной площади в рамках празднования Дня бокса встретится с аргентинцем Эзикьелем Мадерном.