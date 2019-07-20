Чудинов о травме Гассиева: Думаю, это издержки работы с тренером Санчесом
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Василий
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в пятницу сообщил РИА Новости, что Гассиев получил травму плеча и его дебют в тяжелом весе в бою с американцем Джоу Давейко, назначенный на 27 июля в США, не состоится. Чудинов проводил один сбор под руководством Санчеса. Ранее от американского специалиста ушел известный казахстанский боксер Геннадий Головкин.
«Думаю, это издержки работы с Санчесом, — сказал Чудинов журналистам, говоря про проблемы со здоровьем у Гассиева. — Должно проходить восстановление. Да, я сам не тренер, но, на мой взгляд, на тренировках Абеля Санчеса изнашивается организм. Многие ребята не успевают восстановиться. Не хочу никакого обидеть».
Чудинов в понедельник в главном бою шоу на Красной площади в рамках празднования Дня бокса встретится с аргентинцем Эзикьелем Мадерном.
«С одной стороны дома легче боксировать, с другой — тяжелее, потому что ответственности больше и проигрывать никак нельзя. Соперника перед открытой тренировкой в субботу увидел в первый раз, вот только поздоровался. То, что соперник менялся несколько раз, на мне никак не сказывалось. Я готов драться с любым», — добавил Чудинов.