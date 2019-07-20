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20 июля, источник: Vesti.kz

«Удалили часть черепа». Как тренер Алимханулы отговаривал российского боксера от продолжения боя

Российский боксер Максим Дадашев (13−1, 11 КО) перенес двухчасовую операцию (трепанацию черепа) для удаления внутричерепной гематомы после досрочного поражения. Об этом пишет ESPN.

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Чтобы снизить внутричерепное давление и купировать кровотечение в правой доле мозга, боксеру удалили часть черепной кости. Вероятно, сейчас Дадашев находится в состоянии медикаментозной комы, чтобы максимально снизить риск последствий от оттека.

Нейрохирург Мэри Кобб говорит, что боксера планируют продержать в таком состоянии следующие несколько дней, и он не знает, насколько поврежден головной мозг спорстмена.

После боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом (14−0, 14 КО) Дадашев едва мог идти самостоятельно, и еще до того, как его довели до раздевалки, его начало рвать. Парамедики уложили бойца на носилки и увезли в госпиталь. По пути в карете скорой он потерял сознание.

Промоутерская компания Top Rank опубликовала видео с ринга, где тренер Бадди МакГирт беседует в углу с Дадашевым и пытается отговорить его от продолжения борьбы. Наставник объяснял свою позицию тем, что россиянин пропустил слишком много ударов. При этом МакГирт несколько раз повторил слово «пожалуйста» и в итоге уговорил своего подопечного прекратить бой в 11-м раунде.

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Добавим, что МакГирт известен казахстанским любителям бокса. Он является тренером Жанибека Алимханулы (6−0, 2 КО). Два своих боя в США Алимханулы провел как раз под его руководством.

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