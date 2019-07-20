«Канело» определился со следующим соперником после отказа от трилогии с Головкиным в сентябре

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Ожидалось, что трилогия состоится 14 сентября, но в команде Альвареса приняли решение не выходить на ринг в эту дату. В итоге возвращение мексиканца перенесли на конец года с целью найти «наилучшего соперника и максимизировать раскрутку события».

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По информации журналиста Майкла Бенсона из talkSPORT.com, возможным соперником «Канело» на ноябрь-декабрь остается чемпион WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (33−3−1, 28 KO), с которым мексиканец вел переговоры на сентябрь. Однако стороны не сошлись по деньгам. К тому же Ковалев решил драться 24 августа в Челябинске с обязательным претендентом британцем Энтони Ярдом.

Добавим, что кандидатуру Ковалева, как и Головкина, одобрил DAZN в качестве соперника для Альвареса. Однако мексиканец из-за личной неприязни не хочет в третий раз встречаться с казахстанцем. Их первый бой в сентябре 2017 года завершился спорной ничьей, а второй годом позже — победой мексиканца «Канело» раздельным решением судей.