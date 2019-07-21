Чисора отправил в жестокий нокаут экс-претендента на титул

В андеркарде этого противостояния встретились два экс-претендента на титул чемпиона мира — Дерек Чисора и Артур Шпилька. Бой не продлился и двух раундов. Во второй трёхминутке Чисора зажал поляка у канатов и провёл несколько точных, мощных ударов, отправив соперника в тяжелейший нокаут.