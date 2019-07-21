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01:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Чисора отправил в жестокий нокаут экс-претендента на титул

Сегодня, 20 июля, в Лондоне проходит вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча в супертяжёлом весе Диллиана Уайта и Оскара Риваса.

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Источник: Reuters

В андеркарде этого противостояния встретились два экс-претендента на титул чемпиона мира — Дерек Чисора и Артур Шпилька. Бой не продлился и двух раундов. Во второй трёхминутке Чисора зажал поляка у канатов и провёл несколько точных, мощных ударов, отправив соперника в тяжелейший нокаут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оба боксёра в прошлом претендовали на титул чемпиона мира по версии WBC. Дерек Чисора упустил шанс в 2012 году, проиграв Виталию Кличко. Артур Шпилька не воспользовался возможностью стать чемпионом в 2016 году, проиграв нокаутом Деонтею Уайлдеру.

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