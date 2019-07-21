Чисора отправил в жестокий нокаут экс-претендента на титул
Сегодня, 20 июля, в Лондоне проходит вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча в супертяжёлом весе Диллиана Уайта и Оскара Риваса.
Сегодня, 20 июля, в Лондоне проходит вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча в супертяжёлом весе Диллиана Уайта и Оскара Риваса.
В андеркарде этого противостояния встретились два
Оба боксёра в прошлом претендовали на титул чемпиона мира по версии WBC. Дерек Чисора упустил шанс в 2012 году, проиграв Виталию Кличко. Артур Шпилька не воспользовался возможностью стать чемпионом в 2016 году, проиграв нокаутом Деонтею Уайлдеру.
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