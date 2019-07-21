На Красной площади пройдет третье в истории празднование Дня бокса

Источник: РИА "Новости"

Красная площадь становится главным местом празднования Дня бокса уже третий год подряд. Торжества в 2017 году в Москве длились один день. На этот раз, как и в 2018 году, мероприятия в столице России растянуты на два дня.

В прошлом году 21 июля состоялся финал первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе, в котором украинец Александр Усик в СК «Олимпийский» победил россиянина Мурата Гассиева и завоевал не только Кубок Мухаммеда Али, но и звание абсолютного чемпиона мира. Во второй день на Красной площади были организованы разного рода развлечения для болельщиков, а также прошла матчевая встреча по любительскому боксу между сборной России и Германии.

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В нынешнем году каждый гость сможет поучаствовать в бесплатных спортивных, интерактивных и исторических мероприятиях. Посетители смогут пройти полосу препятствий «Игры боксеров», посетить мастер-классы и автограф-сессии, сдать нормы ГТО, увидеть выставку «Истории бокса России и мира», поучаствовать в VR-турнирах и в круговой тренировке. Также в рамках празднования состоится Кубок России по интерактивному боксу.

Работа площадок каждый день стартует в 11:30 мск. В воскресенье для всех посетителей пройдут мастер-классы и автограф-сессии от Олега Саитова, Николая Валуева, Роя Джонса-младшего. Главным событием этого дня станет установление рекорда по самой массовой тренировке по боксу.

Прежнее уникальное достижение было зафиксировано 22 июля 2017 года в Москве, когда в тренировке приняли участие три тысячи человек. Сейчас запланировано занятие с пятью тысячами желающих. Как и два года назад, это достижение будет зафиксировано представителями организации «Мировые рекорды Гиннесса». В воскресенье эту тренировку проведут Егор Мехонцев, Софья Очигава, Рахим Чахкиев, Алексей Тищенко, Олег Саитов. Завершится первый день праздника выступлением симфонического оркестра.

В понедельник на Красной площади состоится боксерское шоу, в главном бою которого экс-чемпион WBA (Super) во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов встретится с аргентинцем Эзикьелем Мадерном.

«С одной стороны, дома легче боксировать, с другой — тяжелее, потому что ответственности больше и проигрывать никак нельзя. Соперника перед открытой тренировкой в субботу увидел в первый раз, вот только поздоровался. То, что соперник менялся несколько раз, на мне никак не сказывалось. Я готов драться с любым», — сказал Чудинов.