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01:30 (мск), источник: Vesti.kz

Отправлявший Поветкина в нокдаун призер Олимпиады выиграл досрочно бой за титул от WBA

Британский супертяжеловес Дэвид Прайс (25−6, 20 КО) досрочно победил соотечественника Дэвида Аллена (17−5−2, 14 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Поединок на арене О2 в Лондоне был рассчитан на 12 раундов, однако завершился после десятого — угол Аллена снял его с боя. Зрители не увидели нокдаунов, но в ринге полностью доминировал Прайс.

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Эта победа стала для 36-летнего Прайса 25-й (20 нокаутом) в карьере и помогла завоевать вакантный второстепенный титул WBA Continental, а 27-летний Аллен потерпел пятое поражение.

В профи Прайс переходил в статусе бронзового призера Олимпиады-2008. Британец с 2009 по 2013 год выиграл все 15 боев и считался проспектом, но в итоге не смог оправдать выданных авансов, проиграв нокаутом шесть боев.

При этом двухметровый Прайс, которого упрекают в слабой челюсти, считается боксером с одним из самых тяжелых ударов. Последний раз его нокаутировали в марте 2018 года — тогда Прайс в пятом раунде проиграл россиянину Александру Поветкину (34−2, 24 КО), хотя сам отправлял его в нокдаун в третьей трехминутке.

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