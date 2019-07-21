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01:38 (мск), источник: ТАСС

Международный день бокса впервые отметили в Геленджике

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Международный день бокса, который празднуется 22 июля, впервые отметили в Геленджике боем-реваншем профессиональных боксеров Максима Власова и Айзека Чилембы, победу в котором одержал российский спортсмен. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города.

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Источник: РИА "Новости"

Праздничные мероприятия, посвященные спортивному празднику, начались в городе 17 июля.

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Кульминацией спортивного праздника стала схватка двух профессиональных боксеров. Долгожданный бой-реванш давних соперников Максима Власова и Айзека Чилембы за титул WBO Global Championship состоялся на специально установленном на центальной площади курорта ринге.

Бой продлился 12 раундов, по его итогам победа единогласным решением судей была присуждена Власову.

Также в дни праздника в городе прошли открытые спортивные мероприятия с участием известных спортсменов. «С 17 мая прошли тренировки, спортивные флешмобы, церемонии взвешивания и мастер-классы с участием сильнейших спортсменов России, Казахстана, Узбекистана, Аргентины, Малави, Швеции и ЮАР. В пятницу на центральной площади сразились юные боксеры объединенных команд Краснодарского края и Геленджика. Победу в противостоянии, в котором приняли участие 11 пар бойцов, одержали спортсмены курортного города», — сказали в пресс-службе.

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