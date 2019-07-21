Международный день бокса впервые отметили в Геленджике

Кульминацией спортивного праздника стала схватка двух профессиональных боксеров. Долгожданный бой-реванш давних соперников Максима Власова и Айзека Чилембы за титул WBO Global Championship состоялся на специально установленном на центальной площади курорта ринге.

Также в дни праздника в городе прошли открытые спортивные мероприятия с участием известных спортсменов. «С 17 мая прошли тренировки, спортивные флешмобы, церемонии взвешивания и мастер-классы с участием сильнейших спортсменов России, Казахстана, Узбекистана, Аргентины, Малави, Швеции и ЮАР. В пятницу на центральной площади сразились юные боксеры объединенных команд Краснодарского края и Геленджика. Победу в противостоянии, в котором приняли участие 11 пар бойцов, одержали спортсмены курортного города», — сказали в пресс-службе.