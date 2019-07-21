Международный день бокса впервые отметили в Геленджике
СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Международный день бокса, который празднуется 22 июля, впервые отметили в Геленджике
СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Международный день бокса, который празднуется 22 июля, впервые отметили в Геленджике
Праздничные мероприятия, посвященные спортивному празднику, начались в городе 17 июля.
Кульминацией спортивного праздника стала схватка двух профессиональных боксеров. Долгожданный
Бой продлился 12 раундов, по его итогам победа единогласным решением судей была присуждена Власову.
Также в дни праздника в городе прошли открытые спортивные мероприятия с участием известных спортсменов. «С 17 мая прошли тренировки, спортивные флешмобы, церемонии взвешивания и
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