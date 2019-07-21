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02:08 (мск), источник: Vesti.kz

Британский супертяж встал после нокдауна и завоевал титул чемпиона WBC

Британец Диллиан Уайт победил колумбийца Оскара Риваса в бою за вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Поединок стал главным событием вечера бокса на арен О2 в Лондоне и продлился все 12 раундов. В девятой трехминутке Уайт оказывался в нокдауне, но поднялся и выиграл единогласным решением судей.

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Для 31-летнего Уайта эта победа стала 25-й (18 нокаутом) при одном поражении, а 32-летний Ривас проиграл впервые в карьере — ранее он выиграл все 26 боев (18 нокаутом).

Теперь Уайт стал обязательным претендентом для полноценного чемпиона WBC американца ДеонтеяУайлдера (41−0−1, 40 КО). С ноября 2017 года первое место в рейтинге WBC занимает как раз британец, который безуспешно пытается получить бой за титул чемпиона мира и даже ругался с организацией.

Свое единственное поражение Уайт потерпел в декабре 2015 года в десятом раунде от соотечественника Энтони Джошуа (22−1, 21 КО), который затем станет чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO. Тот бой позиционировался как реванш, так как в любительском боксе Уайт отправлял в нокдаун и побеждал Джошуа.

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