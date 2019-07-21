Уайт победил Риваса и стал временным чемпионом мира по версии WBC
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Британский боксер Диллан Уайт победил колумбийца Оскара Риваса в бою за временный титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Британский боксер Диллан Уайт победил колумбийца Оскара Риваса в бою за временный титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.
Бой, состоявшийся в Лондоне, продлился все 12 раундов и завершился победой Уайта единогласным решением судей. Счет судейских записок 115:112, 115:112, 116:111.
На счету Уайта стало 26 побед (18 нокаутом) при одном поражении. Ривас потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 26 победах (18 нокаутом).