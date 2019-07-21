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10:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пакьяо завоевал чемпионский титул WBA Super в бою с Турманом

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо победил по очкам американца Кита Турмана и завоевал чемпионский титул WBA Super в полусреднем весе.

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9
фотографий

Центральный бой боксерского вечера, прошедшего в субботу в Лас-Вегасе, завершился победой Пакьяо по итогам 12 раундов раздельным решением судей. Двое рефери отдали предпочтение 40-летнему филиппинцу со счетом 115−112, а еще один присудил победу Турману — 114:113.

Пакьяо одержал свою 62-ю победу на профессиональном ринге (39 из которых — нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих. 30-летний Турман потерпел первое поражение в карьере при 29 победах (22 — нокаутом).

Также в рамках боксерского вечера в Лас-Вегасе россиянин Сергей Липинец одержал свою 16-ю победу на профессионально ринге, нокаутировав в рейтинговом бою в полусреднем весе филиппинца Джейара Инсона. Поединок завершился во втором раунде.

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