Пакьяо завоевал чемпионский титул WBA Super в бою с Турманом

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Центральный бой боксерского вечера, прошедшего в субботу в Лас-Вегасе, завершился победой Пакьяо по итогам 12 раундов раздельным решением судей. Двое рефери отдали предпочтение 40-летнему филиппинцу со счетом 115−112, а еще один присудил победу Турману — 114:113.

Пакьяо одержал свою 62-ю победу на профессиональном ринге (39 из которых — нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих. 30-летний Турман потерпел первое поражение в карьере при 29 победах (22 — нокаутом).