Пакьяо завоевал чемпионский титул WBA Super в бою с Турманом
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо победил по очкам американца Кита Турмана и завоевал чемпионский титул WBA Super в полусреднем весе.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо победил по очкам американца Кита Турмана и завоевал чемпионский титул WBA Super в полусреднем весе.
Центральный бой боксерского вечера, прошедшего в субботу в
Пакьяо одержал свою 62-ю победу на профессиональном ринге (39 из которых — нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих. 30-летний Турман потерпел первое поражение в карьере при 29 победах (22 — нокаутом).
Также в рамках боксерского вечера в