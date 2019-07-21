Пакьяо громит Турмана, но что дальше?

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Такие бои всегда выглядят более равными и близкими на карточках судей, чем через экран телевизора. По одной простой причине — Пакьяо может сколько угодно попадать в одном раунде, и у болельщиков создается полное ощущение разгрома, но вот Кит Турман выходит на следующий раунд с немного другим планом, попадает на удар или два больше — и что? Зритель все равно видит по итогам двух раундов разгром или около того. Судья, если у него нет нравственных терзаний или психических отклонений, увидит каждый из этих раундов 10−9, сначала в пользу одного, затем второго. Именно поэтому крик о «продажных ублюдках из Вегаса» будет звучать и дальше, после каждого боя, который завершится судейским решением, иногда, как сегодня, с разногласием этих ребят, которые сидят у ринга на самых лучших местах, но все равно видят бой немного по-разному.

Нокдаун

Турман начал первый раунд уж очень свободно. Должно быть, ему таки удалось заставить себя поверить в ту чушь, которую Кит нес на камеру — про постаревшего Мэнни, переоцененного Мэнни, лучшие-годы-позади-Мэнни. Боксировал так, будто не филиппинец, а сам Турман сенатор или посол какой-то загадочной страны — и у него дипломатическая неприкосновенность.

Когда его хук слева приземлился в район виска Пакьяо, он даже успел, я думаю, обрадоваться — но не прошло и секунды, как Мэнни привычно полетел-побежал вперед с ответной серией ударов, погрузил левую перчатку в живот Турмана, а правой достал в голову. Все рефлекторно, молниеносно, и вот уже американец поднимает себя с настила и слушает, как рефери Кенни Бейлис отсчитывает ему нокдаун.

Счёт 10−8, пишут в своих карточках судьи, и букмекеры вместе с заядлыми игроками сразу понимают, что шансы на ничью в бою минимальны, если ни с кого не снимут очки. И высока вероятность того, что Пакьяо теперь полностью возьмёт бой под свой контроль. Но этого не произошло.

Адаптация

Для Турмана — это слово производное от «ад». Как только он заставил себя уходить с линии атаки в сторону, Мэнни начал бить жёстче и более отрывисто. Турман начинает доносить повторные удары справа в голову — соперник опустив голову бьет в живот, а затем, не меняя положения, с сильнейшей своей левой — в голову. И сразу язык тела Турмана меняется, будто ему ударили в висок кирпичом, и все — и зрители, и судьи это видят.

Если верить статистике по ударам, точных попаданий у обоих к середине боя было примерно одинаково. Но это из разряда занимательной и бессмысленной информации. Она помогла бы, если бы судьи отдали вдруг победу Турману, и нужно было бы объяснять, почему. Но к счастью, нам не приходится это обсуждать.

Тренер Дэн Бирмингем и Кит Турман хорошо приспособились к Мэнни к чемпионским раундам. Выиграли несколько отрезков боя, большинство раундов были примерно равными, Пакьяо замедлился и потерял в подвижности. Кит тоже почти перестал отходить и спасаться, пытался перехватывать атаки соперника, давил.

Десятый раунд, тоже, казалось, складывается в его пользу — пока Пакьяо не врубился ударом ему в корпус. На вид ничего особенного. Но язык тела, опять же, говорил об обратном. Турману было больно, причем от боли темнело в глазах. В ранних раундах в такой ситуации Мэнни пошел бы добивать — но и он уже терял запас энергии.

Так или иначе, в глаза бросались нежелание и неспособность Кита сделать что-то драматическое, что перевернуло бы визуальное впечатление от происходящего.

Близкий бой, 30-летнего непобежденного чемпиона и 40-летнего сенатора, который прошёл уйму весовых категорий- и вообще начал боксировать, когда Турману было 6 лет.

Финал

Решение выносили долго. Должно быть, супервайзер протирал глаза, пытаясь понять, как получилась победа Турмана у одного из судей.

Пока подписывали протокол, с обоих боксеров сняли перчатки, начали срезать тейп с рук, гематомы на лице начали опухать и заполняться жидкостью… Турман с Пакьяо обнимались как старые друзья, в рингсайде улыбался во все зубы Флойд Мейвезер, от всей души радовавшийся, что его трюк Турман не повторил. У Кита теперь есть поражение, у Пакьяо все еще титул и репутация, а это значит, что Флойд может снова скормить всем наживку про второй бой против Мэнни.

Вот только нужен ли он сейчас кому-то, кроме его участников? Бокс не хочет идти дальше, оставляя былых героев на обочине — значит, Турману, Спенсу или кому-то еще придется обойтись с сенатором Пакьяо пожестче.